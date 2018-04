[스브수다] 워너원 노래를 무려 세 곡이나…'더쇼'의 특별한 컴백 무대

컴백 앨범을 발표하고 방송 사고라는 논란을 겪기도 했지만 이를 극복하고 ‘진정한 황금기’를 열고 있는 워너원이 ‘더쇼’ 컴백 무대를 통해 화요일 밤을 후끈하게 달군다.지난 19일 두 번째 미니앨범 ‘0+1=1’ (I Promise You)을 발표한 워너원은 3일 SBS MTV ‘더쇼’에서 무려 세 곡을 선보인다.워너원은 새 앨범 수록곡 ‘약속해요’와 ‘너의 이름을’ 등 방송에서 보기 힘든 이 두 곡의 무대를 함께 선보인다. 또 화려한 무대가 인상적인 ‘부메랑’ 무대를 만날 수 있음은 물론이다.‘약속해요’는 팬들에 대한 사랑을 가사로 표현한 노래다. 또 ‘너의 이름을’은 순수하면서도 아련한 감성이 돋보이는 곡이다. 타이틀곡 ‘부메랑’은 강렬한 비트와 신스가 돋보이는 일렉트로 트랩 장르의 곡으로 멤버들의 어둡지만 매력적인 보컬과 남성미가 돋보인다. 내가 던진 사랑이 너를 만나 다시 나에게 돌아오길 바라는 마음과 너만을 바라보겠다는 약속을 ‘부메랑’이라는 시그니처로 표현한 가사가 인상적이다.특히나 이 세 곡의 무대가 독특한 원형 무대로 꾸며져 더 다양한 각도에서 워너원의 퍼포먼스를 즐길 수 있다. 게다가 지난 주 사전 녹화에 무려 300여 명이 넘는 팬들이 몰리면서 워너원의 뜨거운 인기를 실감케 했다는 후문이다.팬들의 이처럼 뜨거운 호응에 워너원 역시 팬들과 눈을 맞추며 무대가 무너질 듯 열정적인 퍼포먼스를 선보였으니 더욱 기대를 해도 좋다.게다가 이날 ‘더쇼’ 방송에서는 워너원이 1위 후보에 ‘부메랑’, ‘약속해요’ 등 두 곡이나 올려 놓고 있어 몬스타엑스 ’젤러시’와의 선의의 경쟁도 눈여겨 볼 만 하다.워너원이 만약 이날 1위를 한다면 음악 방송 5관왕이다. 앞서 워너원은 MBC ‘쇼! 음악중심’, MBC뮤직 ‘쇼챔피언’, 엠넷 ‘엠카운트다운’, KBS ‘뮤직뱅크’에서 1위를 차지하며 4관왕을 기록한 바 있다. 워너원이 ‘더쇼’ 컴백과 동시에 1위 트로피도 품에 안을지 궁금하다.지난달 26일 한터차트 집계 결과에 따르면 워너원의 새 앨범 ‘0+1=1’(I PROMISE YOU)은 컴백 당일인 지난 19일부터 지난 25일까지 약 1주일 가량 기간 동안 총 38만 9180장의 앨범 판매량을 기록하는 등 초도 물량 40만 장에 육박하며 뜨거운 인기를 과시했다.워너원은 첫 번째 월드 투어 개최 소식도 알렸다. 워너원은 ‘Wanna One World Tour-ONE : THE WORLD-’(워너원 월드 투어-원: 더 월드-, 이하 ‘원 더 월드’)라는 타이틀로 월드 투어 콘서트를 시작한다. 2일 이 같은 소식이 공개되며 ‘원 더 월드’ 포스터도 볼 수 있었다. 포스터에는 월드투어의 타이틀과 함께 워너원이 담겨 있다. 지구를 연상케 하는 실루엣을 향해 나아가고 있는 멤버들의 뒷 모습이 조화를 이뤘으며 하단에는 산호세, 달라스, 홍콩, 멜버른, 타이페이 등 투어가 개최되는 도시들이 적혀 있어 ‘원 더 월드’에 대한 기대감을 한층 더 끌어올린다.월드투어로 더 바빠질 워너원을 안방에서 볼 수 있는 ‘더쇼’는 3일 오후 6시 30분 SBS MTV, SBS Plus, SBS funE에서 동시에 방송된다.이날 ‘더쇼’에는 워너원 뿐만 아니라 오마이걸 반하나와 Le Ciel, MONSTA X, SF9, SHA SHA, 가비엔제이, 골든 차일드, 마르멜로, 사무엘, 설하윤, 에이프릴, 천단비, 트위티의 무대가 펼쳐진다.