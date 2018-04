정글 김병만 "남극 편 위해 5kg 이상 살 찌웠다"

‘정글의 법칙’ 김병만이 남극으로 떠나기 전 소감을 밝혔다.



김병만은 최근 SBS ‘정글의 법칙’이 마침내 남극으로 향했다. ‘정글의 법칙’은 지난 1월 300회를 맞아 특집으로 지구상 가장 극지인 남극에서의 생존 프로젝트, '정글의 법칙 in 안타티카'를 준비했다.



남극은 체감온도 영하 60도, 최저 온도 영하 89.6도를 자랑한다. 인간은 물론, 감기 바이러스조차 살아남을 수 없을 정도로 혹한의 추위가 지켜낸 원시의 아름다움이 아직까지도 존재하는 땅이다. 그동안 여러 예능 프로그램에서 남극 촬영에 도전했으나 불발됐던 만큼 이번 남극 편 ‘정글의 법칙 in 안타티카’가 국내 예능 최초로 남극에 다녀온 기록을 세웠다.



김병만은 최정예 멤버 전혜빈, 김영광과 함께 남극으로 떠나게 극지 연구소에서 주최한 남극에서도 잘 살아남을 것 같은 연예인 투표에서 압도적인 1위에 오른 바 있다. 이제껏 여러 극한 환경에서도 부족원들을 이끌어온 김병만에게도 이번 프로젝트는 특별하다. 오대양 육대주를 모두 누볐던 그가 이제 마지막 미지의 땅, 남극 대륙에서의 생존에 도전하는 것이기 때문이다.



남극으로 향하기 전 김병만은 “아직까지 실감이 안 난다”며 “제가 최근에 느낀 혹독한 추위는 영하 18도였다. 남극은 기본 온도가 그것의 배 이상이니 어떤 느낌일지, 그 추위가 어느 정도일지 상상이 되지 않는다”라고 말했다. 이어 “실감이 나지 않으니 폭풍 전야 같은 느낌도 있다”라고 덧붙였다.



김병만은 남극 생존을 앞두고 관련 다큐멘터리 영상들을 찾아 시청하는 등 철저한 준비성을 보였다. 앞서 진행된 제작진과의 사전 인터뷰에서 남극 대륙에 대한 풍부한 사전 지식과 함께 앞서 남극으로 향했던 탐험가들의 이야기들을 풀어내는 모습으로 눈길을 끌었다.



남극 생존을 위해 특별히 준비한 것이 있냐는 질문에는 “지방이 두꺼워야 살아남을 수 있을 것 같다”며 “남극에 간다는 얘기를 들었을 때 마른 것 보다는 좀 찐 게 좋을 것 같아 원래 몸무게보다 5kg 이상 살을 찌웠다. 물론 체력도 준비해 놨다”고 답했다.



‘정글의 법칙 in 안타티카’는 가장 오랜 시간 ‘정글의 법칙’을 이끌어온 김진호 PD가 연출한다. 대한민국 지상파 예능 방송 최초로 UHD(초고화질 영상기술)로 촬영 및 방영돼 남극의 경이로운 대자연의 모습을 안방까지 생생하게 전달할 예정. 오는 13일부터 매주 금요일 방송된다.



사진=SBS



(SBS funE 손재은 기자)