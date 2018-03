美 빌보드 "동방신기, K-POP 보이 밴드 대표주자 공식 복귀"

정규 8집 ‘New Chapter #1 : The Chance of Love’(뉴 챕터 #1 : 더 찬스 오브 러브)로 컴백한 동방신기에 대한 국내외 관심이 뜨겁다.



동방신기는 지난 28일 발매한 정규 8집으로 한터차트, 신나라레코드 등 국내 음반차트 일간 1위를 차지했다. 아이튠즈 종합 앨범 차트에서도 일본, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 대만, 베트남, 싱가포르, 홍콩, 마카오, 필리핀, 칠레, 에콰도르, 페루 등 전 세계 13개 지역 1위에 올라 글로벌한 인기를 확인시켜줬다.



또 미국 유명 매체 빌보드는 지난 29일(현지시간) 홈페이지를 통해 “동방신기가 ‘New Chapter #1: The Chance of Love’ 앨범으로 돌아오다”(TVXQ! Returns From Hiatus With New Sound On 'New Chapter #1: The Chance of Love' Album)라는 제목으로 이번 앨범을 자세히 소개해 눈길을 끌었다.



빌보드는 “동방신기가 3년 만에 정규 8집으로 컴백했다. 제대 후 첫 앨범인 ‘New Chapter #1: The Chance of Love’는 한층 성숙하고 부드러워진 분위기의 동방신기를 보여준다. 동방신기의 가장 성숙한 스타일을 엿볼 수 있는 재즈 느낌의 ‘운명’(The Chance of Love)을 포함해 총 11트랙으로 구성된 이번 앨범은 K-POP 보이 밴드 대표주자의 공식 복귀를 의미한다”고 언급해 동방신기에 대한 높은 관심을 실감케 했다.



더불어 “현대적 느낌의 음악으로 구성된 이번 앨범은 ‘New Chapter’라는 명칭에 걸맞게 동방신기의 새로운 시대를 반영한다”고 호평하며 타이틀곡 ‘운명’과 뮤직비디오, 수록곡 등 이번 앨범을 집중 조명했다.



(SBS funE 이정아 기자)