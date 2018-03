호야 "인피니트 탈퇴 후 3개월 은둔 생활"

호야가 솔로 앨범을 발표하고 돌아왔다.



호야는 28일 오후 서울 강남구 일지아트홀에서 첫 번째 미니앨범 'Shower' 발매 기념 쇼케이스를 열었다.



호야는 타이틀곡 '올 아이즈 온 미'(All Eyes On Me) 등 신곡을 소개하던 중 수록곡 '점'이 만들어진 일화를 공개했다.



호야는 "수록곡 '점'은 팬들을 향한 마음을 담은 곡이다. 이 곡을 만들기 전 3개월 가량 은둔 생활을 했다. TV 출연, 행사 등 활동이 없었고 데뷔 이후 처음으로 SNS에 그 어떤 것도 업로드하지 못했다"고 말했다.



이어 "당시 팬들이 SNS에 '살아는 있는 거냐', '살아 있으면 점이라도 찍어달라'는 메시지를 많이 보냈다. 그때 그 '점'이라는 말이 너무 슬펐던 기억이 난다. 그 마음을 가사로 옮겼다. 이 가사는 10분 만에 완성했다. 눈물이 많은 편이 아닌데 녹음하면서 눈물이 났다"라고 밝혔다.



타이틀곡 'All eyes on me'는 강렬한 힙합 비트에 톡톡 튀는 사운드로 포인트를 가미한 곡으로 여유롭고 리드미컬한 호야의 보컬이 돋보인다. 호야는 타이틀곡 뿐만 아니라 솔로 앨범 전곡 작사에 참여했다.



이날 오후 6시 새 앨범이 공개된다.



