트와이스, 4월 9일 '왓 이즈 러브?'로 컴백

트와이스가 4월 9일 5번째 미니앨범 '왓 이즈 러브?'( What is Love?)를 발표하고 컴백한다.



JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 25일 자정 JYP와 트와이스의 공식 SNS에 트와이스 미니 5집 '왓 이즈 러브?'의 'PROMOTION TIME TABLE'을 게재하며 이 같은 사실을 알렸다.



이에 따르면 트와이스는 4월 9일 오후 6시 미니 5집과 동명의 타이틀곡 '왓 이즈 러브?'를 발표하며 이에 앞서 26일부터 4월 9일까지 보름간 프로모션을 진행한다. 이와 함께 'PROMOTION TIME TABLE'은 '왓 이즈 러브?'라는 제목에 걸맞게 '하트'와 '물음표'를 형상화한 이미지가 담겨 곡에 대한 호기심을 자극했다.



지난해 2월 '낙 낙'을 시작으로 5월 '시그널', 10월 '라이키', 12월 '하트 셰이커'에 이르기까지 '열일'하며 발표하는 곡마다 빅히트 행진으로 명실상부한 가요계 원톱 걸그룹으로 자리매김한 트와이스는 '왓 이즈 러브?'로 2018년의 힘찬 출발을 알린다. 과연 2018년에는 트와이스가 어떤 노래와 개성 넘치는 안무로 가요 팬들을 즐겁게 할 지 벌써부터 많은 팬들을 설레게 하고 있다.



트와이스는 2018년 가요계 컴백에 앞서 지난 2월 일본서 발표한 두 번째 싱글 '캔디팝'으로 일본 대표 그룹 아라시에 이어 오리콘 월간차트 2위 및 일본 레코드협회로부터 플래티넘 인증을 획득했다. 특히 지난해 6월 데뷔 베스트앨범 '#TWICE', 10월 첫 싱글 'One More Time'에 이어 3연속 플래티넘 행진을 이어가며 '아시아 원톱 걸그룹'의 위용을 다시금 뽐냈다.



아울러 트와이스는 지난 8일 '라이키' 뮤직비디오로 공개 약 130일 만에 유튜브서 2억뷰를 넘어서며 K팝 걸그룹 사상 최단 기간 2억뷰를 돌파했다. 지난해 12월 'TT' 뮤직비디오가 한국 여성 아티스트 사상 최초로 유튜브서 3억뷰를 달성했고 앞서 같은해 8월 '치어업' 뮤직비디오, 11월 '우아하게'에 이어 '라이키' 뮤직비디오로도 2억뷰를 넘어서며 K팝 걸그룹 최초 2억뷰 이상 뮤직비디오 4편을 보유하게 됐다.



또 데뷔곡 '우아하게'부터 최근 '하트 셰이커'까지 7곡의 모든 활동곡 뮤직비디오를 1억뷰 이상 반열에 올리고 있는 가운데 신곡 '왓 이즈 러브?'로 8연속 1억뷰 돌파 신기록 행진을 이어갈지 궁금하다.



4월 9일 컴백에 이어 트와이스는 5월 18일부터 20일까지 3일간 서울 송파구 잠실 실내체육관에서 두번째 투어 '트와이스랜드 존 2 : 판타지 파크'(TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park)의 막을 올린다. 이를 앞두고 지난 5일 팬클럽 'Candy', 7일 팬클럽 'Jelly', 9일에는 일반 예매 오픈을 개시했는데 3회 1만 8000석이 모두 매진되며 '티켓 파워'를 과시했다.



서울 콘서트 후 일본에서는 5월 26일과 27일 사이타마 슈퍼 아레나, 6월 2일과 3일 오사카 성 홀에서 총 4회로 공연을 연다. 특히 이번에 4회로 진행하는 일본 콘서트는 지난 1월과 2월 진행한 첫 쇼케이스 투어와 비교해 볼 때 더욱 규모를 넓혀 1만명 이상 수용한 아레나 공연장에서 개최하는 무대로 벌써부터 현지 팬들의 기대를 모은다.



트와이스는 일본에 이어 싱가포르 등에서도 콘서트를 개최하며 해외 투어를 이어간다.

(SBS funE 이정아 기자)