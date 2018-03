유노윤호, 눈부신 비주얼+여유 넘치는 카리스마 '진정한 어른섹시'

정규 8집으로 컴백하는 ‘K-POP 지존’ 동방신기 유노윤호의 매력적인 티저 영상이 공개됐다.



동방신기는 26일 자정 공식 홈페이지, 유튜브 및 네이버TV SMTOWN 채널 등을 통해 유노윤호의 티저 영상을 공개, 새 앨범 콘셉트에 맞춰 변신한 눈부신 비주얼과 여유 넘치는 카리스마를 만날 수 있어 시선을 사로잡았다.



28일 오후 6시 멜론, 지니, 네이버뮤직 등 각종 음악 사이트에서 전곡 음원이 공개되는 동방신기 정규 8집 ‘New Chapter #1 : The Chance of Love’(뉴 챕터 #1 : 더 찬스 오브 러브)는 타이틀곡 ‘운명’(The Chance of Love)을 비롯해 다양한 장르의 총 11곡이 수록돼 있다. 유노윤호의 개성 있는 보컬로 탄생한 하우스 기반의 일렉트로 팝 장르의 솔로곡 ‘퍼즐’(Puzzle)도 만날 수 있어 기대를 모은다.



동방신기의 정규 8집 ‘New Chapter #1 : The Chance of Love’는 28일 음반 발매된다.



(SBS funE 이정아 기자)