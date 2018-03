"여왕을 지켜라"…정글 김성령-김종민-로운, 과일 탐사

‘정글의 법칙 in 파타고니아’ 김성령과 김종민, SF9 로운의 정글 탐사에 나섰다.



지난 1월 진행된 SBS ‘정글의 법칙 in 파타고니아’ 촬영에서 세 사람은 바다 사냥에 이어 과일 탐사에 나섰다. 하지만 물살이 거센 개울이 세 사람의 가는 길을 가로막았고, 김성령과 김종민은 당황했다.



이에 막내 로운은 전날 집을 지을 때 병만 족장에게 전수받은 매듭 법으로 안전라인을 설치하는 아이디어를 생각해냈다.



하지만 한 사람은 안전라인 설치를 위해 먼저 물을 건너가야 하는 상황이었고, 로운은 거침없이 두 발 벗고 나섰다. 우월한 피지컬을 십분 활용해 세찬 물살을 뚫고 가는 훈훈한 모습에 김성령 또한 “로운이 없었음 어쩔 뻔했냐”며 칭찬을 아끼지 않았다.



김종민은 ‘김성령 에스코트’를 자처했다. 하지만 역시 ‘예능 신이 사랑한 사나이’답게 호들갑을 떨며 과잉경호를 펼쳐 웃음을 자아냈다. 정작 김종민의 보호를 받은 김성령은 “이게 정글이지. 이런 거 또 없어?”라고 물으며 과일 탐사를 즐기는 모습을 보였다.



시작부터 험난한 3인방의 ‘과일 탐사 로드’ 김성령, 김종민, 로운의 ‘꿀 케미’는 23일 ‘정글의 법칙 in 파타고니아’에서 공개된다.



