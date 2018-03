동방신기, 정규 8집 웰컴백 파티 28일 개최

정규 8집 ‘New Chapter #1 : The Chance of Love’(뉴 챕터 #1 : 더 찬스 오브 러브)로 컴백하는 동방신기가 팬들과 특별한 만남을 가진다.동방신기는 새 앨범 발매를 기념해 28일 오후 8시 서울 블루스퀘어 아이마켓홀에서 ‘TVXQ! Welcome Back Party : The Chance of Love’를 개최한다. 이날 현장은 네이버 V LIVE의 SMTOWN 채널을 통해 전 세계에 생중계되는 만큼, 글로벌 음악 팬들의 이목을 사로잡을 것으로 기대된다.특히, 동방신기는 이번 파티에서 ‘흥’ 넘치는 스윙재즈 댄스팝 장르의 타이틀 곡 ‘운명’(The Chance of Love) 무대를 최초 공개, 새로운 음악과 퍼포먼스를 통해 그동안 보여주었던 강렬하고 파워풀한 모습과는 또 다른 매력을 선사한다. 새 앨범 제작과 관련된 다양한 이야기를 들려주는 등 보다 가깝게 소통할 예정이어서 컴백을 기다려온 팬들을 위한 특별한 선물이 될 것으로 보인다.28일 오후 6시 멜론, 지니, 네이버뮤직 등 각종 음악 사이트를 통해 공개되는 정규 8집은 타이틀곡 ‘운명’을 비롯한 다양한 장르의 총 11곡으로 구성, 동방신기의 한층 깊어진 음악 세계를 만날 수 있다.동방신기는 20일 자정 공식 홈페이지를 통해 패션 화보를 연상케 하는 다채로운 티저 이미지를 공개했으며 감각적인 영상으로 구성된 ‘New Chapter Film #V’ 영상도 오픈해 새 앨범에 대한 기대감이 더욱 고조되고 있다.동방신기의 정규 8집 ‘New Chapter #1 : The Chance of Love’는 28일 음반 발매된다.