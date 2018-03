아이유, 美 뉴욕타임즈 매거진 '음악의 미래를 증명하는 25곡' 선정

미국 유명 언론지인 뉴욕타임즈 매거진이 아이유와 히트곡 '팔레트'(Palette)에 대해 극찬을 해 눈길을 끈다.



뉴욕타임즈 매거진은 지난 8일(이하 현지시각) '음악이 어디를 향하고 있는지 알려주는 25곡'(Songs That Tell Us Where Music Is Going)이라는 특집 기획물을 게재하고 세계 음악계의 촉망 받는 아티스트들과 대표곡을 소개했다.



뉴욕타임즈 매거진은 세계적인 일간지인 뉴욕타임즈의 일요판에 포함되는 잡지로 대중문화, 문학, 인문 등 격조있고 심도높은 글을 줄곧 소개해오고 있다.



총 25명의 가수와 그들의 노래가 언급되는 이번 특집 기획물은 작가, 언론인, 영화 디렉터, 저술가, 칼럼리스트 등 미국의 명망있는 유명 저자들이 25개의 글을 각각 맡아 쓰는 협업 저술 방식으로 작성돼 화제를 더한다.



미국 각계의 전문가들이 써내려간 이번 특집 기획물에는 케이티페리, 브루노마스, 테일러 스위프트 등을 비롯해 라나델레이, 빅샷 등 세계적인 팝 아티스트들이 대거 이름을 올리며 음악 팬들의 관심을 이끌고 있다.



특히 이중 가장 흥미롭게 주목을 사로잡는 부분은 역시 아이유 편이다. 이번 기획물에서 아이유와 그의 정규 4집 타이틀곡 '팔레트'는 9번째로 소개되고 있다. 아이유는 이번 기획물에 소개된 가수와 작품 중 유일한 K팝 아티스트이자 아시아 아티스트이기도 하다.



뉴욕타임즈 매거진은 아이유를 'K팝 장르의 진부함을 깨는 싱어송라이터'이자 'K팝에서 보기 드문 차트 정상의 싱어송라이터'로 묘사한다. 또 "그녀의 성찰과 이에 대한 숙련은 감탄하지 않을 수 없다"고 호평했다.



기획물은 또한 아이유의 '팔레트' 속에 내포된 '성장'의 메시지에도 흥미로운 시각을 내비쳤다. "아이유는 음악, 그리고 뮤직비디오를 통해 "어린 소녀도, 성숙한 여성도 아닌(Not a Girl, Not Yet a Woman) 자신의 성장을 수많은 팬들 앞에서 서서히 입증해 가고 있다"고 짚었다.



잡지는 이 밖에 아이유에 대해 "트렌디한 팝 그룹 안에서도 독창적 매력을 지니고 있는 솔로 아티스트다. 정서적 위안을 주는 아티스트"라고 극찬을 아끼지 않았다.



아이유는 음악 활동과 더불어 21일 오후 9시 30분 첫 방송되는 tvN 새 수목드라마 '나의 아저씨'를 통해 오랜 만에 연기자로 시청자들을 만난다.

