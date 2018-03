서태지, 25주년 기념 LP 'iF 디자인 어워드' 브랜딩 부문 수상

서태지 25주년 기념 'LP: TIME TRAVELLER'가 세계적인 디자인상인 iF 디자인 어워드의 커뮤니케이션 분야에서 브랜딩 부문 수상의 영예를 안았다.



하노버에 위치한 'iF 인터내셔널 포럼 디자인'은 세계에서 가장 오랜 역사를 지닌 독립 디자인 기관으로서 매년 최고의 디자인 결과물에 대해 iF 디자인상을 수여하고 있다. 서태지 25주년 기념 'LP: TIME TRAVELLER'는 각국 전문가들로 구성된 63명의 심사위원단으로부터 우수한 평가를 받으며 수상작으로 선정됐다. 이번 어워드에서는 전 세계 54개국으로부터 접수된 6400여 개 이상의 출품작이 수상을 위해 치열한 경쟁을 벌였다.



서태지 25주년 기념 'LP: TIME TRAVELLER' 브랜딩은 서태지 25년의 음악 역사를 '시간여행자'로 묘사하고 다양한 새롭고 비현실적인 이미지로 항상 새로운 시도를 추구하는 서태지의 음악 여정을 시각화하고 있다.



이번 iF design award 수상은 항상 새로운 시도와 최고의 퀄리티를 추구하는 서태지의 신념과 철학의 산물이라고 볼 수 있다. 지난 2011년에도 서태지는 '서태지 심포니 DVD'로 'iF 디자인 어워드 프린트 미디어 및 프로덕트 디자인 분야'에서 디자인상을 수상한 바 있다. 이번 프로젝트는 브랜딩 커뮤니케이션 그룹 a Creative group이 진행했으며 임상용 대표, 안관준 실장 등 디자이너와 카피라이터가 프로젝트에 참여했다.

