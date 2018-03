방탄소년단, '러브 유어셀프 승-허' 160만장 돌파 '역시 음반킹'

그룹 방탄소년단(RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국)이 단일앨범 판매량 160만장을 돌파하는 기염을 토했다.



8일 대한민국 공인 음악차트 가온차트가 발표한 ‘2018년 2월 앨범 차트’에 따르면 방탄소년단의 ‘LOVE YOURSELF 承-Her’는 2월 2만 8090장이 판매돼 지난 해 9월 18일 출시 이후 누적 판매량 161만 3,924장을 기록했다. 이는 가온차트 누적 집계 사상 최다 판매량으로 방탄소년단은 또 한번 자체 최고 기록을 경신했다.



방탄소년단의 ‘LOVE YOURSELF 承-Her’는 지난 해 9월 단일앨범 월간 판매기준 2001년 11월 god 4집(144만 1,209장, 한국음반산업협회) 이후 16년 만에 120만장을 돌파하며 큰 화제를 모은바 있다. 뿐만 아니라 해외에서는 미국 빌보드 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 7위, 영국(UK)오피셜 앨범차트 14위로 한국 가수 최고 기록을 세우며 전 세계의 사랑을 받았다.



방탄소년단은 최근 ‘LOVE YOURSELF 承-Her’ 타이틀 곡 ‘DNA’의 뮤직비디오가 케이팝 그룹 사상 최단 기간 유튜브 조회수 3억뷰를 돌파하며 세계적 인기를 다시 한번 입증했다.



