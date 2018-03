"의자서 3ｍ 걷고 오는데 10초 이상이면 치매위험 1.34배"

의자에서 일어나 걷다가 돌아오는 시간을 측정하는 간단한 운동능력 검사만으로도 치매 위험을 예측할 수 있다는 연구결과가 나왔습니다.



서울대병원 가정의학과 이지은·삼성서울병원 가정의학과 신동욱 교수팀은 2007년부터 2012년까지 66세 생애전환기 검진을 받은 5만3천명의 자료에 포함된 '일어나 걸어가기'(Timed up and go test) 결과와 이후 6년간 치매 발생 여부의 상관관계를 분석해 이러한 사실을 확인했다고 8일 밝혔습니다.



'일어나 걸어가기' 검사는 환자가 의자에서 일어나 3m를 걷고 다시 돌아와 앉기까지 걸리는 시간을 측정하는 검사로, 다리의 근력, 보행속도, 균형 감각 등을 종합적으로 판단할 수 있습니다.



연구에 따르면 검사에 든 시간이 10초 넘게 걸린 사람은 그 이하인 사람보다 향후 6년간 치매 발생 가능성이 1.34배 규모로, 약 34% 높았고, 치매 종류에 따라서는 혈관성 치매가 1.65배, 알츠하이머성 치매가 1.26배 발생 가능성이 컸습니다.



연구팀은 이번 결과가 치매 위험을 예측하는 데 기여할 것으로 보고 있습니다.



현재 치매는 근본적인 치료가 불가능해 발병 시기를 최대한 늦추거나 발병 위험이 큰 사람을 선별해 관리하는 게 가장 중요하기 때문입니다.



이 교수는 "신체적 노쇠가 인지기능 저하와 연관이 있다고 보는 최근 견해를 이번 연구가 한 번 더 확인해줬다"며 "신체기능이 저하한 노인에게는 근력 강화, 균형 잡기 운동 등 정기적인 신체활동을 강조할 필요가 있으며, 이는 치매 예방에도 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했습니다.



신 교수 역시 "신체기능이 떨어진 노인들의 인지기능을 지속해서 추적관리 하는 등 제도적 시스템을 도입해볼 만하다"고 말했습니다.



연구결과는 국제학술지 '노년학'(The Journals of Gerontology) 최신호에 게재됐습니다.