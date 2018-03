[월드리포트] 일본 'Me Too' 사례들도 충격적…그래도 잠잠한 이유

Me Too 투쟁으로 조직문화를 바꾸겠다는 직장여성이 적은 겁니다.

이후 지난해 12월엔 유명 블로거 이토 하루카 씨가 2009년 일본 광고사 '덴츠' 재직 당시 남성 상사의 집에 혼자 불려가고 성적 요구도 받았다고 폭로했습니다. 이 두 여성의 #Me Too 투쟁으로 지난해 12월 17일 일본 트위터에서 #Me Too 관련 글은 무려 5만 건을 넘을 정도로 폭증했습니다. 하지만, 이런 관심은 채 한 달을 가지 못했습니다. (아래 그림 참고)그렇다고 #Me Too 폭로가 없었던 것도 아닙니다. 지난 1월 22일 NHK '#MeToo 퍼져가는 세계, 그래도 일본은' 프로그램에는 다음 두 명의 사례자가 나왔습니다.[#사례1] 5년 전 광고회사 직원이었던 20대 여성. 연말 고객사 사람들과 함께 하는 망년회가 열렸다. 회사에서 미니스커트 산타 복장을 입도록 했다. 고객사 사람은 몸을 더듬었고 사장에게 "이대로 이 얘 데리고 갑니다"라고 했다. 사장은 "그러세요. 부족한 선물입니다만…"이라고 답했다. 몸이 안 좋다고 거짓말을 하고 도망쳐 집 화장실에서 새벽 5시까지 울었다. 이후 상사에게 상담하니 "그걸 '세쿠하라'(sexual harassment/성적 괴롭힘)라고 하면 안 된다. 고객에게 실례가 되고 네가 받아들이지 않으면 조화(和)가 깨져 계약이 성립되지 않는다"라고 했다. 결국 퇴직했다.[사례2] 20살 연극배우. 고교 2학생 때 남성 연출가에게 불려가 노래방에 함께 갔다. 거기서 연출가는 팔로 어깨를 감싸고 혼자 성적인 행동을 하면서 그걸 지켜보도록 요구했다. '정말 이런 남자가 있구나' 했다. 역에 도착해 승강장에 앉아 2시간 동안 울었다. 지난해 12월 #Me Too를 보고 용기를 내 트위터에 당시 상황을 올렸다. 이후 비슷한 피해를 당한 여성들이 나왔다. 연출가는 결국 홈페이지를 통해 사과했다. 그런데, 트위터에는 '자업자득이다', '증거도 없으면서…','이름이나 알리려고…','뭐든지 다 세쿠하라냐?'라는 글들이 올라왔다.이처럼 일본의 #Me Too 상황은 간단치 않습니다. 언론은 주목하지 않고, 가해자는 변명만 하고, 피해자는 욕을 얻어먹는 상황인 겁니다. 좀 더 분석하면 다음의 세 가지 이유가 있는 것 같습니다.2012년 일본 법무부 산하 법무종합연구소에 따르면 일본 성폭력 피해여성 가운데 18.5%만이 경찰에 신고한 것으로 나타났습니다. 또 성폭행 사건의 3분의 1만이 실제 재판까지 가고 이 가운데 17%만이 3년 이상의 형을 선고받습니다. 즉 아무리 #Me Too 투쟁을 해도 가해 남성이 형사처벌을 받거나 해고되는 경우는 찾아보기 어렵습니다.일본 여성들이 머뭇거리는 가장 큰 이유는 조직 따돌림입니다. NHK의 사례처럼 '조직의 조화(和)를 깨뜨렸다'는 겁니다. #Me Too 선언을 한 이토 시오리 기자와 블로거 이토 하루카 씨는 모두 특정 조직에 속하지 않은 프리랜서였습니다. 여기에 넷우익, 즉 보수적인 남성 네티즌들이 득세하는 일본 인터넷에서 #Me Too 여성들은 더욱 심한 악성 댓글에 시달리게 됩니다.지난해 4월 일본 소니생명이 직장여성 572명을 상대로 설문조사를 벌였는데요, '관리직을 해보겠냐는 타진이 있으면 받아들이겠다'는 답은 19.8%에 불과했습니다. 그냥 전업주부가 되고 싶다는 답은 39.2%에 이르렀습니다. 현 직장 상황을 바득바득 유지하겠다는 답은 37.0%입니다. (복수 응답) 즉, 전체적으로 #워싱턴포스트의 쇼지 가오리 기자는 '왜 #Me Too 운동은 일본에서 어려움을 겪고 있나'라는 기사(2월8일자)에서 다음과 같이 말했습니다. "우리 할머니는 이렇게 말하곤 했다. 일본에서 여성이 살아남으려면, 이런저런 방식으로 남성들에게 뭔가를 줘서 달래야(appease her menfolk) 한다고…" 일본 전직 국회의원 이케우치 사오리 씨는 AP뉴스 '가부장적인 일본사회에서 Me Too를 말하는 여성은 위험해질 수 있다'라는 기사(2월 28일자)에서 "이런 사고방식 때문에 일본은 한국과 여러 나라의 위안부 피해자들에게 제대로 공감하지 못했고 침묵했다"고 지적했습니다.일본의 #Me Too가 저조한 것은 사실이지만, 그렇다고 우리나라가 나아 보이지도 않습니다. 가해 남성들을 제대로 처벌하고 있는지, 조직 내 피해 여성들은 잘 보호받고 있는지, 우리 딸들이 좀 더 안전하게 꿈을 쫓을 수 있는 사회를 만들고 있는지 등을 돌아보면 한국, 일본 모두 갈 길이 멉니다. 앞으로 #Me Too 운동이 두 나라 사회에 큰 변화를 불러올 것으로 믿습니다. 하지만, 그 변화는 가해 남성 처벌만으론 이뤄지지 않습니다. 반드시 직장과 사회의 제도 변화가 필요합니다. 남성과 여성 모두에게 새로운 성(gender)교육도 필요합니다. 두 나라가 이번 #Me Too를 계기로 좀 더 남녀 평등 사회로 나아가길 기원합니다.