워너원, 두 번째 미니앨범 '0+1=1' 선주문 70만장 돌파

19일 ‘역대급 컴백’을 예고한 그룹 워너원(Wanna One)의 새 앨범 ‘0+1=1’(I PROMISE YOU)이 선주문량 70만 장을 돌파하는 기염을 토했다.지난 2월 27일 예약판매를 시작한 워너원의 두 번째 미니앨범 ‘0+1=1’은 3월 2일 기준 총 70만 장의 선주문량을 돌파하며 워너원 앨범 사상 최다 선주문 기록을 세웠다.앞서 워너원은 지난해 8월 발매한 데뷔 앨범 ‘1x1=1’(To Be One)과 프리퀄 리패키지 ‘1-1=0’(Nothing Without You)으로 140만 장이 넘는 음반 판매량을 기록, 데뷔 앨범으로는 이례적으로 밀리언셀러를 달성한 바 있어 5일과 19일에 스페셜 테마 트랙 음원과 앨범으로 돌아올 워너원을 향한 관심이 더욱 집중되고 있다.이 기세에 힘입어 워너원은 5일 오후 1시 두 가지 버전의 두 번째 미니앨범 ‘0+1=1’ 단체 콘셉트 포토를 공개하며 본격 컴백을 예고했다.이번 단체 콘셉트 포토는 앞으로 워너원이 맞이할 따뜻한 ‘황금기’를 의미하는 ‘Day’ 버전과 더욱 화려하게 빛날 워너원의 ‘황금기’를 의미한 ‘Night’ 버전으로 구성돼 있다.워너블을 향한 영원한 사랑을 고백하기 전 기대감과 설렘으로 가득 찬 워너원의 따뜻하고 포근한 모습과 함께 블랙&골드 수트를 입고 워너블과의 약속을 기념하며 축하하는 빛나는 워너원의 상반된 모습이 담겨 있어 눈길을 끈다.이와 함께 워너원은 이날 오후 6시 컴백에 앞서 스페셜 테마트랙 ‘약속해요’(I.P.U.) 음원을 발매할 예정이라 대중들의 더 큰 기대감이 쏠리고 있다.‘약속해요’는 워너원이 ‘프로듀스 101’을 통해 팬들을 만난 지 333일을 기념하는 스페셜 테마 트랙으로 워너원에게 늘 힘이 되어주는 워너블을 향한 고마움을 표현한 ‘고백송’인 동시에 많은 대중들에게 공감을 불러일으키는 평범한 일상에 대한 ‘감사’와 ‘행복’, ‘사랑’에 대한 감정을 노래하는 워너원 표 ‘해피 바이러스 송’이다.뿐만 아니라 워너원은 이번 활동 기간 동안 유네스코가 추진하는 ‘소녀교육 캠페인’에 참여해 국민들의 아낌없는 관심과 사랑에 보답한다.유네스코가 추진하고 있는 ‘소녀교육 캠페인’은 아프리카와 동남아를 중심으로 교육의 혜택을 받지 못하는 1억 3,000만 명의 소녀들에게 다양한 교육 환경 개선 지원 사업을 펼치는 것은 물론, 소녀교육의 중요성을 확산시키는 캠페인이다.앞서 워너원은 국민들에게 받은 관심과 사랑에 보답하고자 지난 앨범부터 사회 공헌 캠페인을 지속적으로 진행할 것을 이야기한 바 있다.이에 워너원은 ‘Wanna One X Girls’ Education’을 통해 소녀들을 위한 워너원 멤버들의 약속과 응원의 메시지를 많은 사람들에게 알려 소녀교육 캠페인의 중요성을 전파한다.워너원의 스페셜 테마트랙 ‘약속해요’는 5일 오후 6시, 두 번째 미니앨범 ‘0+1=1’는 19일 오후 6시에 국내 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.