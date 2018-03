美 타임, 방탄소년단 제이홉 'Hope World' 금주 들어야 할 5곡 선정

방탄소년단 제이홉의 믹스테이프 ‘Hope World’가 미국 시사주간지 타임이 추천한 ‘금주 당신이 들어야 할 5곡’에 선정됐다.



타임은 2일(현지시간) ‘금주 당신이 들어야 할 5곡’(5 Songs You Need to Listen to This Week) 기사를 게재하고 제이홉의 믹스테이프 수록곡 ‘Hope World’를 비롯한 5곡을 발표했다.



타임은 “제이홉이 자신만의 스타일을 가진 아티스트로서 자신을 소개하는 솔로 믹스테이프를 공개했다. 제이홉은 방탄소년단의 멤버 중 세 번째로 믹스테이프를 발표했다”고 소개했다.



이어 “믹스테이프의 앨범 명과 같은 첫 번째 트랙 ‘Hope World’는 랩이 중심이 되는 밝고 신선한 곡이다. 한국어로 노래한 이 곡은 제이홉의 전염성이 강한 긍정적인 분위기를 놓치기 어려울 것이다”라고 평가했다.



타임은 이외에도 비욘세와 제이지가 피처링에 참여한 DJ 칼리드의 ‘Top Off’, 요 라 탱고(Yo La Tengo)의 ‘For You Too’, 톰 미쉬와 드 라 소울(Tom Misch and De La Soul)의 ‘It Runs Through Me’, 앰버 마크(Amber Mark)의 ‘Love Me Right’를 선정했다.



제이홉은 지난 2일 데뷔 첫 믹스테이프 ‘Hope World’를 공개했다. ‘Hope World’는 공개 직후 전 세계 63개 국가 및 지역의 아이튠즈 ‘톱 앨범 차트’ 1위를 기록하며 한국 솔로 가수 최다 기록을 세웠다.









(SBS funE 이정아 기자)