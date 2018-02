샤이니, 영원히 5명이서 함께…日 공연서 종현 추모

샤이니(SHINee)가 일본 돔 콘서트를 성황리에 마쳤다.‘SHINee WORLD THE BEST 2018~FROM NOW ON~’은 2월 17~18일 오사카 교세라돔, 26~27일 도쿄돔에서 화려하게 펼쳐졌다. 이번 콘서트는 샤이니의 일본 활동을 집대성한 베스트 공연이자 4년 연속 개최된 돔 공연인 만큼, 총 4회 공연에 18만여 관객을 동원해 샤이니의 막강 파워를 다시 한번 확인케 했다.이번 공연에서 샤이니는 ‘Juliette’, ‘Everybody’, ‘To Your Heart’, ‘Downtown Baby’, ‘君のせいで’(키미노세이데, 너 때문에) 등 지금까지 발표된 히트곡을 비롯한 총 24곡의 다채로운 무대를 선사, 샤이니만의 뛰어난 가창력, 화려한 퍼포먼스, 특급 무대 매너를 만날 수 있는 공연으로 관객들의 폭발적인 반응을 얻었다.지난해 12월 세상을 떠난 종현도 함께 였다.멤버 5명이 녹음한 ‘From Now On’, ‘Every Time’ 등 신곡 2곡의 무대도 선보였으며 종현의 모습이 담긴 영상은 물론, 종현의 보컬을 함께 만날 수 있는 ‘Love’, ‘君がいる世界’(키미가이루세카이, 네가 있는 세계), ‘Diamond Sky’ 등 멋진 무대도 선사해 감동을 더했다.샤이니는 종현을 추모하는 시간도 가졌다. 샤이니는 “이번 공연을 하기로 결정하고 짧은 시간이었지만 멋진 모습을 보여주고 싶어서 열심히 준비했다. 샤이니 5명의 목소리를 들어달라”라고 말하며 LED 모니터에 종현의 영상과 메시지를 띄웠다. 멤버들은 눈물을 흘리며 떠난 종현을 떠올렸다.샤이니는 지난 27일 홈페이지를 통해 발표된 제 32회 일본 골드디스크 대상에서 지난해 2월 발매한 일본 정규 5집 ‘FIVE’로 아시아 부문 ‘베스트 3 앨범’에 올라 현지에서의 높은 인기를 입증했다.샤이니는 4월 18일 일본 베스트 앨범 ‘SHINee THE BEST FROM NOW ON’을 발매한다.