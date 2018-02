지드래곤, 현역 입대 앞두고 짧아진 헤어스타일 '환한 미소는 덤'

지드래곤이 27일 현역으로 입대한다.지드래곤의 입대를 앞두고 YG 프로듀서 초이스37이 이날 자신의 SNS에 "gonna miss you bro. see you soon"(네가 그리울 거야. 곧 보자)이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.사진 속 지드래곤은 장난스러운 미소를 짓고 있다. 특히 입대를 앞두고 짧아진 지드래곤의 헤어스타일이 눈길을 모은다.지드래곤은 27일 강원도 철원 육군 3사단 백골부대 신병교육대에 입소한다. 기초군사훈련 뒤 자대 배치된다. 지드래곤은 공식 인사 없이 조용히 입소한다.지난 2006년 빅뱅 멤버로 데뷔한 지드래곤은 그룹 리더로 10년이 넘는 시간 동안 그룹을 이끌며 빅뱅을 최고의 팀으로 만들었다. 또 작사, 작곡가로도 두각을 드러내며 솔로 가수로도 많은 팬들의 사랑을 받았다.빅뱅 멤버 태양도 3월 12일 입대한다.지드래곤이 입소하는 백골부대 신병교육대는 배우 지창욱, 주원이 조교로 복무 중이다. <사진 >초이스37 SNS.(SBS funE 이정아 기자)