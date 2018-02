GOT7, 2주간 펼쳐지는 컴백 일정 공개 '시선 집중'

그룹 GOT7이 새 앨범 'EYES ON YOU'의 스케줄 어나운스먼트 티저를 공개하고 컴백 기대감을 고조시켰다.



JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 26일 자사 공식 홈페이지 및 각종 SNS 채널을 통해 GOT7이 3월 12일 발매하는 새 앨범 'EYES ON YOU'의 프로모션 일정을 알리는 스케줄 어나운스먼트 티저 이미지를 공개해 팬들의 시선을 붙잡았다.



이번 스케줄 어나운스먼트 티저 이미지는 27일 GOT7의 단체 티저, 28일 효린과 컬래버레이션 한 '너 하나만' 선공개 및 3월 2일부터 8일까지 이어지는 멤버별 티저 콘텐츠, 9일 타이틀곡 'LOOK'의 뮤직비디오 티저, 11일 앨범 스포일러, 12일 앨범과 MV 공개 및 라이브 프리미어 개최까지 2주간 펼쳐지는 컴백 일정 정보를 담고 있다.



아울러 해당 티저는 눈동자를 연상시키는 디자인 속에 GOT7 멤버들의 뒷모습이 담겨 있어 새 앨범 'EYES ON YOU'와 타이틀곡 'LOOK'에 대한 궁금증을 한껏 증폭시킨다.



GOT7은 새 앨범 'EYES ON YOU'를 통해 팬들과 더욱 친밀히 소통하는 한편 싱어송라이터로서의 역량도 재입증한다.



리더 JB는 지난해 10월 발매한 '7 for 7' 타이틀곡 'You Are'의 작사, 작곡을 맡아 음악적 역량을 뽐낸 데 이어 새 앨범 'EYES ON YOU' 타이틀곡 'LOOK'을 작사, 작곡했다. 특히 GOT7은 앨범 발매에 앞서 28일 효린과의 컬래버레이션곡 '너 하나만'을 선공개하며 음악팬들의 귀를 사로잡을 전망이다. GOT7이 타 아티스트와 피처링을 통한 컬래버레이션 및 선공개 곡을 선보이는 것은 2014년 데뷔 후 처음이라 더욱 기대감이 쏠리고 있다.



'너 하나만'은 리더 JB가 작사하고, 백아연의 히트곡 '이럴거면 그러지말지'를 만든 심은지가 작곡을 맡았다. 음원차트 정상을 석권한 걸그룹 씨스타의 메인보컬이자 최근 솔로 가수로 홀로서기를 하면서 뛰어난 가창력과 개성 넘치는 음색으로 사랑받고 있는 효린과 K팝 대표 아이돌 그룹 GOT7의 만남은 예상 밖의 신선한 조합으로 벌써부터 주목받고 있다.



다음 달 12일 새 앨범 발매에 앞서 GOT7은 다양한 활동으로 컴백 열기를 달구고 있다. 지난 21일 첫 방송된 리얼리티 프로그램 '워킹 잇 홀리데이 인 제주'(Working Eat Holiday in Jeju)에서는 GOT7이 데뷔 후 처음으로 제주도로 떠나 푸드트럭을 준비하는 모습을 선보였다. GOT7은 매주 수요일 오후 8시 30분 MBC MUSIC 채널과 네이버 V LIVE에서 방영되는 '워킹 잇 홀리데이 인 제주'를 통해 무대 밖 매력을 발산한다. 진영은 지난 23일부터 MBC '발칙한 동거-빈방있음'에 출연 중이며 JB는 다음 달 2일 엠넷 '너의 목소리가 보여5'에 모습을 보이는 등 다채로운 예능 활동으로 친근함을 더하고 있다.



GOT7의 새 앨범 'EYES ON YOU'는 3월 12일 오후 6시, 효린이 피처링한 선공개 곡 '너 하나만'은 이에 앞서 28일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 선보인다.



