이종석, 직접 준비한 바자회 개최…수익금 일부 기부

배우 이종석이 팬들과 함께 의미있는 행사에 나선다.



이종석은 오는 28일~3월 4일 총 5일간 정오부터 오후 8시까지 서울 종로 삼청로 111에서 전시형 바자회 'LEE JONG SUK [DREAM WITH US] EXHIBITION & BAZAAR'를 개최한다.



1층에서는 드라마 '닥터 이방인', 'W' 등을 촬영할 때 이종석이 착용했던 의상 신발 액세서리뿐만 아니라 그의 애장품, 팬미팅 '드림 라이크(DREAM LIKE)' 포토북 및 전시 전용 기획상품이 전시, 판매된다.



전시 공간으로 이루어진 2층은 데뷔 이후 다양한 잡지에서 표지 모델로 활약한 이종석의 초창기 시절부터 최근 모습까지를 기록한 히스토리 존(HISTORY ZONE), 그동안 공개되지 않았던 다양한 이미지들로 구성, 팬들을 맞이한다.



이종석 데뷔 8주년(3월 31일)을 기념한 이번 전시 및 바자회는 배우 본인이 직접 1년여에 걸쳐 준비해 온 장기 프로젝트다. 바자회 수익금 일부는 어린이들을 위한 기부금으로 사용된다.



28일 정오부터 오후 2시까지는 스페셜 이벤트(개별 문자를 받은 100명의 사전 응모 당첨자만 입장 가능)가 예고돼 있어 팬들의 기대감이 높다.



26일 오전 10시 옥션에서 티켓이 오픈되며 현장 구매도 가능하다. 그 외 자세한 정보는 YG 홈페이지 및 아티스트 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.



(SBS funE 김지혜 기자)