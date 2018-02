[풀영상] ISU "중국 계주 실격 확실…더 언급 안한다" 한글 영어 자막 버전

국제빙상경기연맹(ISU)이 2018 평창 동계올림픽 쇼트트랙 여자 3,000m 계주 결승에서 일어난 중국과 캐나다의 실격에 대해 현지시간으로 어제(21일) 공식 입장을 발표했습니다.ISU는 발표한 입장문에서 "마지막 주자 교체 과정에서 중국 선수는 바깥쪽에서 안쪽으로 주행 방향을 바꾸며 대한민국 선수를 막는 임페딩 반칙을 저질렀다"고 명백하게 밝혔습니다.이 발표는 계주 경기 결과가 나온 직후 ISU가 홈페이지에 올린 "중국 선수는 세 바퀴가 남았다는 것을 알리는 신호음이 울린 뒤 바깥쪽에서 안쪽 코스로 들어오는 과정에서 한국 선수에게 임페딩 반칙을 했기 때문에 실격된 것"이라고 발표한 내용이 확실하다고 재확인한 겁니다.SBS 뉴스는 실격 당한 중국 쇼트트랙 대표팀이 ISU 제소하겠다고 밝혔다는 보도까지 나온 상황에서 ISU의 공식 발표문을 영어와 한글로 그대로 번역하고 당시 상황을 자세하게 보여주는 여러 각도의 영상을 모두 모았습니다.ISU의 공식 입장은 ISU 홈페이지(https://isu.org/news-inside-isu/135-owg-short-track-news/11978-ladies-3000m-team-relay?templateParam=15)에서 확인할 수 있습니다.아래는 ISU의 공식 입장문을 번역한 전문입니다.Following the Ladies’ 3000m Relay Final A that took place in the Gangneung Ice Arena on Tuesday February 21, 2018, the ISU has decided to release the images that were reviewed by the referees and resulted in the penalties for China and Canada. No further comment will be given on this matter.ISU는 지난 2월 21일 화요일 강릉 아이스아레나에서 열린 2018 평창 동계올림픽 쇼트트랙 여자 3,000m 계주 결승 판정에 대해 국제빙상경기연맹(ISU)가 심판진이 중국과 캐나다 선수를 실격 판정하게 된 심의 사진을 공개합니다. ISU는 이 문제를 더 이상 언급하지 않을 예정입니다.During China’s final relay exchange, the activate Chinese skater drastically changed lane from the outside to the inside, impeding the active Korean skater.마지막 주자 교체 과정에서 중국 선수(판커신)는 바깥쪽에서 안쪽으로 주행 방향을 바꾸며 대한민국 선수(최민정)를 막는 임페딩 반칙을 저질렀습니다.▲ Cross track from outside track to inside track by China (중국팀 바깥쪽에서 안쪽으로 주행경로 변경 장면)The rules for the relay stipulate that all skaters in the relay team can get a penalty. In the case of Canada, a non-competing skater on the ice crossed over and impeded the action at the finish lane.계주 규정은 팀의 모든 선수가 페널티를 받을 수 있도록 하고 있습니다. 캐나다의 경우 계주 주자가 아닌 선수(킴 부탱)가 결승선 근처에서 트랙 라인을 넘어 상대 선수를 방해했습니다.▲ Green arrow indicates the competing skater. Red arrow indicates a non-competing skater interfering with the race. (초록색 화살표가 해당 계주 주자, 빨간색 화살표가 계주 순번이 아니었던 주자(킴 부탱)입니다)February 21, 2018 / PyeongChang / Republic of Korea (2018년 2월 21일, 대한민국 평창)(기획 : 정윤식 / 디자인 : 안준석 / 편집 : 이홍명 / 번역 및 영어 리포팅 : 유지원)