"'원샷, 투샷' 보아표 댄스 돋보인다"…美 빌보드도 주목

미국 유명 매체 빌보드가 보아(BoA)의 첫 미니앨범 'ONE SHOT, TWO SHOT'(원샷, 투샷)을 집중 조명했다.



빌보드는 지난 20일(현지시간) 홈페이지를 통해 “보아, 일렉트로 스윙 장르의 싱글 'ONE SHOT, TWO SHOT'에 몸을 맡기다”(BoA Lets Loose In Electro-Swing Single ‘ONE SHOT, TWO SHOT’)라는 제목으로 보아의 새 앨범을 자세히 소개했다.



특히, 이번 타이틀곡에 대해 “보아가 딥하우스와 R&B 느낌이 가미된 새로운 일렉트로 스윙 장르의 ‘ONE SHOT, TWO SHOT’으로 돌아왔다. 지난달 발표한 ‘내가 돌아’(Nega Dola)에 이은 2018년 두 번째 곡 ‘ONE SHOT, TWO SHOT’은 다양한 비트와 멜로디를 번갈아 오가는 화려한 곡이다. 부드러운 가사는 역동적이고 신스가 가득한 코러스로 이어진다”고 설명했다.



또 “스핀과 캐치한 손동작이 가득한 안무는 열정적이면서도 밝은 섹시함이 혼합된 보아표 댄스를 더욱 돋보이게 한다”고 언급해 눈길을 끌었다.



보아는 22일 Mnet ‘엠카운트다운’은 물론, 23일 KBS2TV ‘뮤직뱅크’, 24일 MBC ‘쇼! 음악중심’, 25일 SBS ‘인기가요’ 등 이번 주 음악 방송에 출연해 신곡 ‘ONE SHOT, TWO SHOT’ 무대를 선사한다. 이번 퍼포먼스는 남녀가 서로 술잔을 건네다 짜릿한 사랑에 빠지는 순간을 표현한 포인트 안무 등을 통해 보아의 또 다른 매력을 만날 수 있다.



(SBS funE 이정아 기자)