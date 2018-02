'올해도 열일 예고' 방탄소년단, 공식 쇼핑몰도 화제

지난해 각종 시상식에서 대상을 휩쓸며 '대세' 임을 입증한 방탄소년단이 공식 쇼핑몰로도 화제를 모으고 있다.



방탄소년단 공식쇼핑몰은 21일 '4차 머스터 해피 에버 애프터'(MUSTER Happy Ever After) 공식 MD 온라인 판매를 시작했다.



이에 방탄소년단 굿즈를 구매하기 위한 팬들이 해당 키워드를 검색하면서 '방탄소년단 공식 쇼핑몰'이 실시간 검색어에 올랐다.



방탄소년단은 'LOVE YOURSELF 承-Her'가 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에 18주 동안 머무르며 전 세계 식지 않은 인기를 이어가고 있다.



(SBS funE 이정아 기자)