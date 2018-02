케이티 페리 내한공연, 10분 만에 매진 '추가 오픈 시작'

4월 6일 고척스카이돔에서 첫 내한공연을 펼치는 세계적인 팝스타 케이티 페리(Katy Perry) 공연의 예매가 10분 만에 매진돼 추가 오픈에 나섰다.



매진 이후 주최사 측으로 티켓 구입문의가 이어져 보다 많은 관객이 공연에 함께 할 수 있도록 케이티 페리 측과 협의해 21일 오후 4시부터 스탠딩과 지정석 A, B석을 추가 오픈한다.



이번 케이티 페리 첫 내한공연 ‘위트니스 더 투어’(Witness: The Tour)는 아티스트 측에서 총 60여톤의 장비를 공수한다. 사람의 눈 모양을 형상화 한 LED 스크린과 눈물 모양의 본뜬 돌출무대가 설치돼 시각적인 화려함을 더한다. 또 빌보드 싱글차트 TOP5 에 올랐던 12여곡이 내한공연 세트리스트에 포진된다.



20일 정오 케이티 페리는 자신의 공식 페이스북과 트위터 계정을 통해 한국을 대표하는 건축물인 남산, 숭례문을 배경으로 한 내한공연 홍보 영상을 업로드 했다. 케이티 페리는 “한국 팬 여러분들을 빨리 만나고 싶고 첫 서울 방문도 기대돼요!”(Can’t wait to U all (and Seoul!) for the first time!)라는 글을 올리며 최초 내한에 대한 기대감을 드러냈다.



케이티 페리는 통산 4천만 장 이상의 앨범 판매와 1억 2500만 이상의 음원 판매, 현재까지 유튜브 조회수 총 180억 회를 기록하고 있으며 ‘Firework’, ‘Teenage Dream’, ‘Roar’, ‘Swish Swish’ 등 수많은 히트곡을 보유하고 있는 세계적인 팝스타다.



(SBS funE 이정아 기자)