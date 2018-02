구구단, 亞 팬미팅 투어 확정 '글로벌돌 성장'

구구단이 떠오르는 ‘글로벌돌’로서 아시아 팬미팅 투어에 나선다.



두 번째 싱글 ‘Act.4 Cait Sith’로 활동 중인 구구단이 국내에서의 활약에 이어 3월 25일 오후 7시 30분 홍콩 맥퍼슨 스타디움에서 단독 팬미팅을 개최하며 아시아 팬미팅 투어의 첫걸음을 뗀다.



구구단의 홍콩 팬미팅은 D SHOW가 주관하는 것으로 ‘2018 구구단 퍼스트 아시아 투어 라이브 쇼 인 홍콩’(2018 gu9udan 1st ASIA TOUR : LIVE SHOW in HONG KONG)이라는 타이틀로 개최된다. 지난해 9월 27일 싱가포르 더 마스터 카드 샌즈 씨어터에서 첫 번째 해외 팬미팅을 개최한 구구단은 올해 홍콩을 시작으로 아시아 팬미팅 투어를 이어갈 예정이라 글로벌돌로서 명성을 더한다.



구구단의 3월 홍콩 방문 소식은 현지에서 먼저 보도돼 화제를 불러일으켰다. 구구단의 홍콩 팬미팅 소식은 꾸준히 보도되고 있을 정도로 개최 전부터 현지 팬들의 관심을 얻고 있다.



지난 2016년 6월 첫 번째 미니 앨범 ‘Act.1 The Little Mermaid’로 데뷔한 구구단은 그동안 네 장의 앨범을 통해 각종 연말 시상식에서 트로피를 가져가며 가요계를 대표하는 파워 걸그룹으로 활발히 활동 중이다. 평소 다양한 팬 이벤트로 각별한 팬심을 보여줬던 구구단이 홍콩 팬미팅에서도 한층 더 성숙해진 매력을 드러낸다.



구구단은 3월 홍콩을 시작으로 아시아 팬미팅 투어에 나선다. 현재 두 번째 싱글 ‘Act.4 Cait Sith’ 타이틀곡 ‘The Boots’로 각종 음악 무대에서 활동 중이다.



