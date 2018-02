저스틴 팀버레이크, 새 앨범 발매와 동시 '빌보드 1위'

저스틴 팀버레이크가 새 앨범 'Man of the Woods'로 빌보드 앨범 차트 (Billboard 200) 정상을 차지했다.



지난 2일 전세계 발매된 이번 앨범은 발매 첫 주에 총합 293,000 유닛이 판매됐다. 이는 전통적인 피지컬 음반 판매량과 디지털 다운로드, 스트리밍 세일즈 모두 포함된 수치다.



특히 'Man of the Woods'는 바이닐(LP) 매출이 15,000장에 달해 1991년 닐슨이 집계를 시작한 이래 남자 솔로 아티스트 중에서는 두 번째로 많은 세일즈를 기록했다. 최다 매출 기록은 잭 화이트의 'Lazaretto'가 보유하고 있다.(2014년에 40,000장 판매)



저스틴 팀버레이크는 이로써 'FutureSex/LoveSound'(2006), 'The 20/20 Experience'(2013), 그리고 'The 20/20 Experience (2 of 2)'(2013)에 이어 이번 'Man of the Woods'까지 연속으로 네 장의 정규앨범을 빌보드 앨범 차트1위에 올려놓으며 저력을 과시했다.



'Man of the Woods'는 2013년 발매된 전작 'The 20/20 Experience - 2 of 2' 이후 거의 5년 만의 신작이다. 이번 앨범은 특히 저스틴 팀버레이크 자신의 아내, 아들, 가족, 그리고 본인의 삶의 여정에 대한 내용을 담고 있으며 앨범 이름 역시 자신의 아들 이름의 속 뜻을 따서 지어진 것으로 알려져 화제가 되고 있다. 이번 앨범에는 그의 가까운 친구이자 세계적인 프로듀서 퍼렐 윌리엄스와 팀발랜드를 비롯해 그래미 어워즈 수상에 빛나는 싱어송라이터 앨리샤 키스와 크리스 스테이플턴 등 초호화 스타군단이 참여했다.



마이클 잭슨 이후 미국 팝 역사 상 최고의 엔터테이너로 꼽히는 저스틴 팀버레이크는 싱어송라이터인 동시에 인정받는 영화 배우이기도 하다. 발표한 모든 정규 음반들이 플래티넘 세일즈를 기록했으며 평균적으로 각각 약 천만 장이 팔려나갔다. 열 개의 그래미상을 비롯 네 개의 에미상, 일곱 개의 아메리칸 뮤직 어워즈 등 다양한 분야를 넘나들며 수많은 상들을 석권했다.









(SBS funE 이정아 기자)