[주영진의 뉴스브리핑] 인순이 "평창 패럴림픽까지 홍보대사 활동 계획"

플레이어 이동시키기 플레이어 닫기

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 인순이 가수

---------------------------------------------



● "Let Every Shine~♬"…인순이가 평창에 보내는 '힘'



인순이

"채화식 감동…'우리 올림픽'라는 책임감 느껴"

"한계에 도전하는 우리 선수들 위해 응원해주길"



---



▷ 주영진/앵커: 시청자 여러분, 평창동계올림픽 개막이 이제 하루 앞으로 다가왔습니다. 오늘부터 사실상 경기는 시작됐고 우리 컬링팀, 남녀 혼성팀이 첫 승전보 전해왔습니다. 주영진의 뉴스 브리핑 스튜디오에 반가운 분 나와 계십니다. 지금 카메라를 향해서 아주 예쁜 행동을 하고 계십니다. 가수 인순이 씨, 우리 평창동계올림픽 마스코트인 수호랑, 패럴림픽 마스코트 함께 들고 여러분께 인사드리고 있습니다. 어서 오십시오.



▶ 인순이/가수: 안녕하세요? 새해 복 많이 받으세요.



▷ 주영진/앵커: 새해 복 많이 받으십시오. 그러고 보니까 이제 설이 다음 주네요.



▶ 인순이/가수: 그렇습니다.



▷ 주영진/앵커: 이번 평창동계올림픽은 그야말로 복된 올림픽인 것 같습니다. 또 설과 겹치고 말이죠.



▶ 인순이/가수: 그럼요. 보통 때 설에는 저희가 이제 영화를 주로 많이 봤잖아요. 그런데 이번에는 모두가 다 앉아서 경기를 보면서 응원을 할 것 같습니다.



▷ 주영진/앵커: 인순이 씨는 평창동계올림픽 홍보대사.



▶ 인순이/가수: 네, 홍보대사이기도 하고 성화봉송 주제가 Let everyone shine을 불렀습니다.



▷ 주영진/앵커: 제가 이 시간에 들려드린 적이 있습니다, 성화가 왔을 때. 그 노래도 부르시고. 그러면 내일 개막식은 어떻게 직접 가서 보십니까?



▶ 인순이/가수: 네, 보게 됐어요. 아침에 성공 기원 타종식이 종로에서 있고요. 그리고 이제 가서 리셉션에 참가하고 그리고 이제 개막식을 봅니다, 저도.



▷ 주영진/앵커: 날이 어마어마하게 춥다고 하는데 어떻게 방한 준비는 잘 하고 가실 생각이십니까? 몇 개나, 옷을 몇 겹이나 껴 입으실 생각이십니까?



▶ 인순이/가수: 옷도 껴 입고 핫팩도 이렇게 보따리로 준비해서 갖고 가야 할 것 같습니다.



▷ 주영진/앵커: 세계 각국에서 그야말로 귀하신 분들 많이 오시는 것 같고 북한에서도 대표단까지 오는데 인순이 씨도 가까이서 보실 수 있지 않을까 싶은 생각도 좀 들고요.



▶ 인순이/가수: 그럴 수 있을 것 같은데요?



▷ 주영진/앵커: 평창동계올림픽 개막식에 참석한다, 참석해달라는 홍보를 받았다. 홍보대사는 당연히 그 전부터 해 오셨을 거고요. 그 연락을 딱 받으시고 내일 이제 하루 앞으로 다가왔습니다. 어떤 마음이세요?



▶ 인순이/가수: 엄청 긴장되고요. 그리고 우와, 그 자리에도 내가 가볼 수 있구나라는 생각에 기대도 되고 설레기도 하고 약간은 떨리기도 하고 그렇습니다.



▷ 주영진/앵커: 사실 동계올림픽 앞두고, 올림픽을 앞두고 주제가 이런 부분들, 또 성화봉송 주제가인 Let everyone shine. 사실은 대한민국에 가수 많이 있잖아요? 인순이 씨가 워낙 뛰어나신 분이고 노래 잘하시는 건 저도 다 인정하지만 왜 인순이 씨가 선택이 됐다고 설명을 하던가요? 인순이 씨에게 왜 이 노래를 불러달라고.



▶ 인순이/가수: 설명은 아직까지 잘 못 들은 것 같은데요. 제가 짐작하건대 제가 좀 힘차잖아요? 그래서 운동하고 잘 어울릴 것 같다는 생각을 하셨던 것 같습니다.



▷ 주영진/앵커: Let everyone shine을 처음 녹음하신 때가 언제입니까?



▶ 인순이/가수: 저희가 작년 8월... 7, 8월쯤부터 시작을 했던 것 같아요.



▷ 주영진/앵커: 작년 7, 8월이요?



▶ 인순이/가수: 네, 그래서 멜로디도 여러 번 바꾸기도 하고 반주도 조금 바꾸기도 하고 최종적으로 나와서 그때쯤 녹음했어요.



▷ 주영진/앵커: 보통 올림픽 성화는 그리스에서 채화되지 않습니까?



▶ 인순이/가수: 맞습니다, 아테네.



▷ 주영진/앵커: 그리스 현지까지 가셨죠? 제가 화면에서 본 것 같은데.



▶ 인순이/가수: 네, 저 다녀왔습니다.



▷ 주영진/앵커: 직접 보시니까 어떻던가요, 정말.



▶ 인순이/가수: 정말 성스럽다고 그러는 게 맞는 것 같아요.



▷ 주영진/앵커: 우리가 흔히 상상하는 여신 복장을 한 그리스의.



▶ 인순이/가수: 네, 처음에는 군악대들이 들어오고요. 그다음에 대통령 근위병들이 들어오고요. 그다음에는 여신들이 들어오는데 발 하나하나 뗄 적에도 정말 흐트러짐 없이, 한 치의 흐트러짐 없이 하는 걸 보고 그리고 너무나 이렇게 아주 성의 있게 그 식을 이끌어주시는 거예요. 그런데 저는 거기에서 제일 감동받았던 게 뭐냐 하면 그쪽에 체육부에 계신 분이.



▷ 주영진/앵커: 그리스?



▶ 인순이/가수: 네, 네. 성화를 우리나라 조직위원장님께 이렇게 넘겨드릴 때 이 성화는 아테네에서 채화가 됐지만 이제부터는 당신들 몫입니다 하고 딱 넘겨주는데 그때 이렇게 막 전율이 오르면서 그 전까지 홍보대사. 응, 나 홍보대사야. 내가 Let everyone shine 불렀어 이렇게 있었다면 그날부로 책임감이 장착되었다고나 할까요? 그래서 지금은 어디든지 저를 이제 홍보대사의 입장에서 불러주시면 어디든지 가고 뭐 전화 인터뷰가 됐건 무엇이 됐건 열심히 하고 있습니다.



▷ 주영진/앵커: 그리스 체육부 장관의 그 말 한마디가 오히려 인순이 씨의 마음을 더욱 열심히 내가 활동하도록 만든 거군요.



▶ 인순이/가수: 네, 왜냐하면 이제는 당신들 몫입니다 했기 때문에 잘하고 못하고는 순전히 이제 우리 몫인 거잖아요. 우리가 해내야 하는 그 몫. 그러니까 그걸 보면서 아, 이거는 장난이 아니구나. 진짜 우리가 해야 하는 거구나. 정말 전 세계에서 우리를 다 쳐다보고 있고 얼마큼 잘하는가를 어떤 사람들은 질투의 눈으로 볼 수도 있고 응원의 눈으로도 볼 수 있는데 우리는 여기에서 정말 잘해내야겠구나라는 생각을 했습니다.



▷ 주영진/앵커: 인순이 씨가 그런 마음 가지셨으니 평창동계올림픽을 직접 준비하시고 이런 분들의 각오는 정말 얼마나 대단할까요? 이런 생각도 좀 듭니다.



▶ 인순이/가수: 그렇습니다. 정말 대단하십니다.



▷ 주영진/앵커: 성화봉송도 한국에 와서도 좀 뛰셨어요, 성화 들고?



▶ 인순이/가수: 저 뛰었어요.



▷ 주영진/앵커: 어디서 뛰셨어요?



▶ 인순이/가수: 저는 홍천에서 뛰었습니다.



▷ 주영진/앵커: 강원도 홍천이요?



▶ 인순이/가수: 네, 그렇습니다.



▷ 주영진/앵커: 한 200m 정도 나눠서 뛰죠?



▶ 인순이/가수: 네, 그렇습니다.



▷ 주영진/앵커: 인순이 씨가 뛰는 장면이 나오네요. 저 복장이.



▶ 인순이/가수: 저 뒤에 회색 옷을 입은 아이들은 물론 제 딸도 있지만 .



▷ 주영진/앵커: 따님이 어디. 오른쪽?



▶ 인순이/가수: 네, 저기. 그래서 해밀학교 학생들 뒤에 있고요. 그 뒤에 저기 제 바로 머리 안쪽 뒤에 눈 감고 있는 친구 있죠? 그 친구들 그 줄은 장애인 오케스트라 팀들입니다. 그래서 그 팀들은 저희가 또 초대를 했어요. 그래서 같이 손에 손잡고 안 보이는 친구한테는 옆에서 잡아주면서 그렇게 하나가 되어서 뛰었습니다.



▷ 주영진/앵커: 뜻깊은 정말 성화봉송이었네요, 이렇게.



▶ 인순이/가수: 그렇습니다.



▷ 주영진/앵커: 장애인 오케스트라에서 활동하고 있는 우리 젊은 친구들과 함께.



▶ 인순이/가수: 그리고 해밀학교 학생들하고.



▷ 주영진/앵커: 해밀학교. 해밀학교가 또 인순이 씨와 인연이 있죠? 제가 봤던 기억이 있습니다, 기사를.



▶ 인순이/가수: 그렇습니다. 제가 다문화 아이들, 그 길을 제가 먼저 걸었잖아요? 그래서 이 아이들이 사춘기 때 정체성이나 부모에 대한 원망이나 이런 것 때문에 얼마나 사춘기를 힘들게 보낼까라는 생각에서 제가 함께하기로 하고 있는 학교입니다.



▷ 주영진/앵커: 제가 인순이 씨를 봬면 제가 어린시절에 텔레비전 봤을 때부터 지금까지 뵀는데 점점 더 오히려 아름다워지시고 보기 좋아지신 게 아닌가 싶은 생각이 좀 듭니다. 온갖 시간들을 지나오면서 인순이 씨는 좀 더 많은 것들이 쌓여서 우리 시청자분들에게 더 좋은 모습을 보여주고 계시지 않을까 이런 생각이 듭니다. 지금 다문화 아이들 이야기하실 때 갑자기 그런 생각이 좀 들었어요.



▶ 인순이/가수: 좀 그렇게 깊어졌으면 참 좋겠습니다.



▷ 주영진/앵커: 예전에 처음 데뷔하셨을 때만 해도 사실 다문화 가정에 대한 우리 사회의 시선이 사실은 지금 같지는 않지 않았습니까?



▶ 인순이/가수: 네, 맞습니다. 힘들었지만 그래도 많은 분들께서 함께해 주시고 저를 응원해주셔서 이 자리까지 오게 됐습니다.



▷ 주영진/앵커: 강원도 홍천에서 200m 뛰시면서 성화봉송 하셨는데 제가 사실은 강원도 출신이어서.



▶ 인순이/가수: 그러세요?



▷ 주영진/앵커: 최문순 지사의 연락을 기다렸는데 연락이 오지 않았습니다.



▶ 인순이/가수: 그렇습니까?



▷ 주영진/앵커: 성화 봉송의 기회는 없었습니다만 한마음으로.



▶ 인순이/가수: 이제 끝난 것 같습니다.



▷ 주영진/앵커: 한마음으로 평창동계올림픽 성공을 기원하고요. 평창동계올림픽 기간 평창동계올림픽 홍보대사인 인순이 씨는 어떤 활동을 하시게 됩니까?



▶ 인순이/가수: 저는 노래하는 부분도 있고요. 그리고 이제 이렇게 또 이야기하러 나오는 부분, 전화 인터뷰 아니면 어떤 리셉션에 외국분들 오실 때도 가서 또 우리나라를, 또 저희 동계올림픽을 얘기할 예정입니다. 패럴림픽까지 해야 할 것 같습니다.



▷ 주영진/앵커: 패럴림픽까지. 사실 우리 시청자분들이 동계올림픽에는 많은 관심들을 가질 수가 있는데 패럴림픽은 사실 많이 안 갖게 되잖아요. 그 부분도 좀 말씀을 좀 해 주세요.



▶ 인순이/가수: 사실은 인간 승리입니다, 그 선수 한 분, 한 분이. 물론 동계올림픽에 있는 그런 선수들도 그렇지만 그분들도. 여러분들의 응원이 있으면 조금 더 힘을 내지 않을까 생각합니다. 응원해 주시고 함께해 주시기 바랍니다.



▷ 주영진/앵커: 장애를 갖고 있는 선수들이 그 장애를 극복해내서 일반인 선수와 거의 비슷한 수준의 경기력을 발휘하고 정말 메달 또는 자기 자신의 인간 승리를 위해서 노력하는 모습. 많은 감동을 주지 않을까 싶은 생각이 듭니다, 패럴림픽 보면서.



▶ 인순이/가수: 맞습니다.



▷ 주영진/앵커: 평창동계올림픽 그동안 준비해 오면서 가수 인순이 씨 아까 성화 채화 때 가슴이 뜨거워졌었다고 말씀하셨는데 또 한 번의 어떤 가장 기억에 남는 장면, 우리 시청자분들에게 이 감동만큼 내가 꼭 나누고 싶다는 어떤 순간들이 혹시 또 있으십니까?



▶ 인순이/가수: 저는 어떤 순간이라기보다도 봅슬레이팀을 저는 정말 응원하고 있습니다.



▷ 주영진/앵커: 우리나라 봅슬레이팀. 2인승, 4인승?



▶ 인순이/가수: 외인구단들이잖아요. 여기에서 조금 잘 자기 성과를 못 낸 사람들, 운동하다가 다친 사람들 그런 사람들이 모여서 세계 1, 2위를 하고 있잖아요? 그것 역시도 도전의 어떤 한계를 뛰어넘는 그런 승리자들이잖아요? 그래서 그 선수들이 우리한테 주는 메시지는 도전해라, 열정을 가져라, 안 되는 건 없다, 해보자 뭐 이런 걸 주는 것 같아서 저한테도 얘기를, 말 걸어주는 것 같아서 저는 봅슬레이팀을 너무너무 좋아하고 오늘 아침에 뉴스 시간에는 우리 한참 전에 쿨러닝이라는.



▷ 주영진/앵커: 자메이카?



▶ 인순이/가수: 네, 네. 거기에 나왔던 분인가? 아니면 거기에 주인공이 됐던 분이 감독으로 이번에 또 오셨대요. 그 이야기를 들으면서 그때는 웃으면서 그걸 봤는데 지금은 감동으로 볼 수 있는 그런 시간이 될 것 같다는 생각을 했습니다.



▷ 주영진/앵커: 상당히 중요한 말씀해 주신 것 같아요. 정말 외인구단, 외인부대라고 불릴 정도로 봅슬레이와 상관도 없이 살아왔던 우리의 젊은이들이 동계올림픽을 위해서 하나둘 모여들어서 그 종목을 위해서 땀을 흘려서 노력해 왔더니 어느 날 세계 1, 2위를 다투는 그런 수준까지 올라왔더라.



▶ 인순이/가수: 그렇습니다.



▷ 주영진/앵커: 이것이 바로 대한민국 젊은이들의 저력이고 대한민국의 힘이고.



▶ 인순이/가수: 맞습니다. 안 되면 되게 하라.



▷ 주영진/앵커: 안 되면 되게 하라. 갑자기 또 군대로 가는 것 같기는 합니다만 어쨌든 그것이 대한민국의 힘이다라고 하시는 인순이 씨의 말씀에 저도 십분 동의를 하고요. 나오셨으니까 사실 가수분들은 이렇게 다 갖춰진 상태에서 노래를 불러야 하는데 Let everyone shine. 사실 성화 봉송 때 저희가 좀 이 시간에 들려드리기는 했습니다만 한 부분이라도 좀 들려주셨으면 좋겠는데. 마이크를 아까 원래 준비를 했었는데 마이크 없이 하기로 하셨나요? 마이크 없이 그냥.



▶ 인순이/가수: 네, 여기 있습니다, 마이크.



▷ 주영진/앵커: 잘 들리시면.



▶ 인순이/가수: 그냥 이대로.



▷ 주영진/앵커: 한 30초만 불러주시고 나면.



▶ 인순이/가수: (노래) Let everyone shine. Let everyone shine & shine. 이 세상 그 어디든 밝게 비추리. Let everyone shine. Let everyone shine & shine. 이곳에서 그대를 비추리. All the time.



▷ 주영진/앵커: 아, 저는 오늘 복받은 날입니다. 인순이 씨가 노래하시는 모습을 이렇게 지근거리에서.



▶ 인순이/가수: 아니, 여기 계신 분들이 박수를 안 쳐주셔서.



▷ 주영진/앵커: 정말 대단합니다. 가수 인순이 씨가 부른 Let everyone shine. 이 세상 어디든 밝게 비추리. 바로 이곳에서 평창동계올림픽을 밝힐 성화, 평창동계올림픽 기간 강원도 평창에서 불타오르겠죠? 인순이 씨가 부른 Let everyone shine에 맞춰서 저희가 좀 영상을 준비해봤습니다. 이 영상 여러분께 보여드리면서 주영진의 뉴스 브리핑 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 나와주셔서 감사하고요.



▶ 인순이/가수: 감사합니다.





※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.



(SBS 뉴미디어부)