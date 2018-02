엑소, 日 첫 정규 앨범 '카운트다운' 오리콘 위클리도 1위

엑소(EXO)가 일본 첫 정규 앨범 ‘COUNTDOWN’(카운트다운)으로 오리콘 위클리 앨범 차트 1위에 올랐다.



지난 1월 31일 발매된 엑소의 일본 첫 정규 앨범 ‘COUNTDOWN’은 오리콘 데일리 앨범 차트 1위에 오른 데 이어 위클리 차트에서도 1위를 기록해 일본에서도 뜨거운 엑소의 인기를 다시 한번 확인시켜줬다.



특히, 엑소는 2015년 발표한 일본 첫 싱글 'Love Me Right ~romantic universe~’(러브 미 라이트 ~로맨틱 유니버스~)로 오리콘 위클리 싱글 차트 1위를 차지한 데 이어, 이번 앨범으로도 위클리 차트 1위를 기록, 해외 그룹 최초로 첫 싱글, 첫 정규 앨범 모두 위클리 차트 1위에 등극하는 기록을 세웠다.



이에 오리콘은 6일 오전 홈페이지를 통해 'EXO, 일본 첫 앨범 1위, 해외 그룹 첫 기록도' 라는 제목으로 이번 1위 소식을 전하며 “싱글, 앨범을 통틀어 1위를 기록한 것은 일본 첫 싱글 'Love Me Right ~romantic universe~'에 이어 통산 2작품째다. 해외 그룹이 첫 싱글, 첫 앨범 모두 1위를 기록한 것은 사상 처음이다”라고 설명해 눈길을 끌었다.



이번 앨범에는 타이틀 곡 ‘Electric Kiss’(일렉트릭 키스)를 포함해 ‘Into My World’(인투 마이 월드), ‘Lovin’ You Mo’’(러빈 유 모), ‘Cosmic Railway’(코스믹 레일웨이) 등 신곡 4곡과 ‘Coming Over’(커밍 오버), ‘TacTix’(택틱스), ‘Run This’(런 디스) 등 기존 발표곡 6곡 등 다채로운 장르의 총 10곡이 수록되어 연일 뜨거운 호응을 얻고 있다.



엑소는 23~24일 양일간 오사카 쿄세라돔에서 ‘EXO PLANET #4 - The EℓyXiOn – in JAPAN’(엑소 플래닛 #4 - 디 엘리시온 - 인 재팬)을 열고 다시 한번 현지 관객들을 만난다.



