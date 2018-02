정글 홍진영 "배터리 방전…멘붕과 좌절을 겪었다"

‘정글의 법칙 in 파타고니아’ 홍진영이 고된 생존을 털어놨다.



홍진영은 1일 오후 2시 서울 양천구 목동 SBS 사옥에서 진행된 SBS ‘정글의 법칙 in 파타고니아’ 제작발표회에서 “한국도 추웠는데 극심한 추위는 처음이더라. 배터리가 안 닳을 줄 알았는데 닳더라. 배터리를 닳게 하는 정글 힘이 있더라”라고 말문을 열었다.



이어 “촬영을 하며 배터리가 방전 됐다. 방송 촬영하며 멘붕 온 적 없는데 멘붕이 왔었다. 정말 좌절이라는 OTL 느낌을 받았다. 너무 굶었다”라며 “강제적으로 다이어트를 했다. 먹을 것이 없어서 속 쓰리고 위도 아프고 삭신 쑤시고 힘들었다. 그렇지만 추억을 쌓았다”라고 덧붙였다.



홍진영은 “초반부터 후반 갈수록 체력 떨어지는 모습을 보일 것이다. 힘들었지만 좋았다”고 전했다.



‘정글의 법칙 in 파타고니아’는 ‘2018 극지정복 프로젝트’의 일환으로 칠레 파타고니아 일대에서 진행됐다. 김병만을 비롯해 병만족 김승수 홍진영 동준 JR(본명 김종현) 정채연 민혁 김성령 조재윤 김종민 조윤우 로운 김진경은 영하 20도를 넘나드는 극한의 강추위 속에서 마주한 순백의 빙하, 숨조차 쉬기 힘든 해발 5000m의 고산지대, 극지의 신비롭고 웅장한 대자연과 부딪혔다.



‘정글의 법칙 in 파타고니아’는 2일 첫 방송된다.



사진=김현철 기자



(SBS funE 손재은 기자)