美 빌보드, 수지 컴백 집중 조명 "아름다운 서사를 전달하는 가수"

수지가 미니 2집으로 컴백한 가운데 미국 빌보드로부터 "아름다운 서사를 전달하는 가수"라는 평과 함께 집중 조명을 받았다.



미국 음악 전문 매체인 빌보드는 29일(현지 시간 기준) "수지가 밝힌 새 앨범 '페이시스 오브 러브' & 뮤지션으로서 자신을 찾아가는 과정"(Suzy Opens Up About New 'Faces of Love' Album & Finding Herself as a Musician)이라는 제목의 기사를 게재하고 29일 발매된 수지의 두 번째 미니앨범 '페이시스 오브 러브'에 주목했다.



빌보드는 "수지는 한국에서 가장 유명하고 영향력 있는 아티스트 중 한 명이다. 지난해 첫 미니앨범 'YES? NO?'를 통해 감성적인 팝의 매력을 표현했다면 이번 새 앨범 '페이시스 오브 러브'는 수지의 파워풀하고 다재다능한 싱어송라이터로서의 입지를 확고히 하는 앨범이다"라고 알렸다.



특히 빌보드는 22일 선공개돼 음원차트 정상을 차지한 '다른 사람을 사랑하고 있어'에 대해 "발라드 장르로 아름다운 서사를 전달하는 수지만의 남다른 재주가 돋보이는 곡이다"라고 호평해 눈길을 끌었다. 또 다양한 음악적 색깔을 담은 새 앨범 수록곡들을 소개하고 수지의 음악적 행보에 높은 관심을 드러냈다.



수지는 빌보드를 통해 "새 앨범을 준비하는 과정 속에서 저도 조금이나마 물음표에서 느낌표로 나아가고 있다고 생각한다. 하나의 주제에 따라 완성도를 높이려 노력했다"고 1년여 만의 컴백에 대한 소감을 전했다.



지난 29일 오후 6시 수지는 미니 2집 '페이시스 오브 러브'와 타이틀곡 '홀리데이'를 공개하고 화려하게 컴백했다.



