'별들의 전쟁' 제60회 그래미 어워드, 오늘 생중계

‘제60회 그래미 어워드’(60th Annual GRAMMY Awards)가 한국에서는 배철수, 임진모, 태인영이 진행을 맡아 엠넷을 통해 생중계된다.



미국 동부 시간 기준 28일 오후 7시 30분에 열리는 ‘제60회 그래미 어워드’는 15년 만에 미국 LA에서 뉴욕 매디슨 스퀘어 가든(Madison Square Garden)으로 장소를 옮겨 열린다. 지난해에 이어 배우 겸 코미디언 제임스 코든이 사회자로 나선다.



지난해 올해의 앨범(Album of The Year)을 수상한 브루노 마스와 제이지, 켄드릭 라마가 올해의 레코드(Record of The Year)와 올해의 앨범을 두고 치열한 경쟁을 펼친다. 특히 정규앨범 ‘4:44’로 8개 부문에 최다 노미네이트된 제이지는 켄드릭 라마와 최우수 랩 앨범(Best Rap Album), 최우수 뮤직비디오(Best Music Video) 등 7개 부문에서 맞붙게 됐다.



‘제60회 그래미 어워드’에서는 다채로운 퍼포먼스도 펼쳐진다. 엘튼 존이 마일리 사이러스와 함께 무대에 올라 자신의 명곡을 새롭게 해석해 선보이고 그래미 22회 수상자 U2도 등장한다. 올해의 앨범 후보인 켄드릭 라마, 브루노 마스, 차일디쉬 감비노 등의 무대도 기대를 하게 하고 케샤, 리한나, 레이디 가가, 샘 스미스, 루이스 폰시 등이 펼치는 레전드급 퍼포먼스도 놓치면 안된다.



미국 레코드 예술 과학 아카데미(National Academy of Recording Arts & Science, ‘NARAS’)에서 당 해 84개 부문의 최우수 앨범과 노래를 꼽는 그래미 어워드는 미국 대중 음악계에서 전통적인 권위를 자랑하는 시상식이다.



‘제60회 그래미 어워드’는 한국 시간으로 29일 오전 9시 25분 엠넷, 엠넷닷컴, 티빙에서 실시간으로 감상할 수 있다.



(SBS funE 이정아 기자)