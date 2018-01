[월드리포트] 외면과 집중 견제…쿠르드, 토사구팽 위기

플레이어 이동시키기 플레이어 닫기

터키군이 시리아 북서부 아프린 지역을 향해 집중 포격을 가합니다. 아프린은 쿠르드 민병대 YPG가 통제하고 있는 지역입니다. 터키군의 공습으로 수십 명이 쿠르드족이 숨졌습니다.



터키군이 전투기와 지상군까지 동원한 군사 작전을 펼치며 맹공을 퍼붓는 건 시리아 내에서 자치권을 확대하려는 쿠르드족을 견제하기 위한 것입니다.



쿠르드 족은 내전으로 힘을 쓰지 못하던 시리아 군 대신 IS 격퇴 전쟁의 선봉에서 혁혁한 전과를 세웠습니다.



1천500만 명에 가까운 쿠르드족이 살고 있는 터키는 쿠르드족의 영향력 확대에 어느 나라보다 민감합니다.



터키는 자국 내 쿠르드 분리주의 조직 '쿠르드노동자당'을 테러조직으로 분류하며 가혹하게 탄압해 왔습니다.



[에르도안/터키 대통령 : 우리는 쿠르드노동자당(PKK), 쿠르드 민병대(YPG) 등을 끝장낼 것입니다. 터키에서 이들이 설 곳은 없습니다.]



터키가 도발적인 군사행동을 벌이고 있지만, IS 격퇴전에서 쿠르드의 손을 잡았던 미국은 쿠르드를 외면하고 있습니다.



앞서 IS 격퇴전의 성과를 국가 설립의 동력으로 삼으려던 이라크 쿠르드 자치 정부도 미국과 서방의 방관 속에 오히려 일부 지역의 자치권만 잃고 말았습니다.



중동지역의 혼란을 우려한 강대국들의 외면과 쿠르드 영향력 확대를 막으려는 주변국들의 집중 견제 속에 IS 격퇴 전쟁의 1등 공신 쿠르드족은 토사구팽의 처지에 놓이게 됐습니다.