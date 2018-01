보아, 31일 '내가 돌아' 발표부터 2월 미니앨범까지 '활발한 활동 예고'

보아(BoA)가 2018년 화려하게 컴백한다.



보아는 31일 오후 6시 멜론, 지니, 네이버뮤직 등 각종 음악 사이트를 통해 공개하는 싱글 ‘내가 돌아’ (NEGA DOLA), 2월 중 발매될 첫 미니앨범 등 활발한 2018년 활동을 예고했다.



이번 싱글 ‘내가 돌아’는 라틴풍의 기타와 신스 사운드가 돋보이는 힙합 댄스 곡으로 가사에는 집착이 심한 남자 때문에 고민하는 여자의 마음속 이야기를 직설적이면서도 재치 있게 담아 뜨거운 반응을 얻을 것으로 보인다.



특히, 보아는 데뷔 후 처음 선보이는 리얼리티 프로그램 ‘키워드#보아’를 통해 이번 컴백의 전 과정을 공개, 음악과 인생에 대한 진솔한 이야기로 다채로운 매력을 드러낸다. ‘키워드#보아’는 22일 오전 11시 V LIVE 및 네이버TV에서 첫 방송되는 만큼, 높은 관심이 기대된다.



보아는 완성도 높은 음악과 퍼포먼스로 독보적인 위치를 차지하고 있음은 물론, 지난 16일 SM ‘STATION’(스테이션) 시즌 2를 통해 마이클 잭슨의 히트곡 ‘Man in the Mirror’(맨 인 더 미러) 싱글 발매 30주년 기념 라이브 퍼포먼스 ‘Man in the Mirror LIVE’를 공개, 원작자인 사이다 가렛(Siedah Garrett)과의 컬래버레이션으로 롤링스톤즈, 빌보드, 그래미 등 미국 유명 매체들의 집중 조명을 받은 바 있다.



(SBS funE 이정아 기자)