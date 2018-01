수지, '다른 사람을 사랑하고 있어' 라이브 영상 '감성 발산'

수지가 22일 오후 6시 '다른 사람을 사랑하고 있어' 선공개를 앞두고 이 곡의 하이라이트 부분을 라이브로 선보이는 영상을 공개했다.JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 21일 오후 9시 자사 및 수지의 SNS에 '다른 사람을 사랑하고 있어' 라이브 클립 프리뷰 영상을 선보였다.30초 분량 영상에서 수지는 의자에 앉아 마이크 하나만 들고 이 곡의 하이라이트인 "다른 사람을 사랑하고 있어. 다 말하고 싶지 않았어. 넌 좋은 사람이니까"라는 부분을 맑은 음색, 애절한 감성과 함께 열창하고 있어 이목을 집중시켰다.이날 오후 6시 음원 공개에 앞서 수지가 직접 라이브 영상을 선보이면서 원곡에 대한 기대감도 최고조에 달하고 있다.29일 수지의 미니 2집 '페이시스 오브 러브'(Faces of Love) 발매에 앞서 선공개될 '다른 사람을 사랑하고 있어'는 지난해 1월 각종 음원차트 정상을 휩쓴 수지 미니 1집 선공개곡 '행복한 척'을 만든 아르마딜로가 작사, 작곡하며 수지와 두 번째로 호흡을 맞췄다.수지의 맑고 서정적인 음색이 돋보이는 발라드로 이별을 얘기하면서도 한편으로는 자신을 너무나 사랑해 준 사람이기에 마음이 아프기도 한, 복잡 미묘한 감정의 여자의 마음을 표현한 노래다. 23인조 스트링 사운드로 곡의 감성을 극대화하는 한편 미국 스털링 사운드에서의 마스터링으로 완성도를 높였다.곡과 함께 선보일 뮤직비디오는 윤킴 감독이 메가폰을 잡고 미국 LA 올로케이션으로 촬영이 진행됐다. 행복했던 순간과 이별의 슬픔이 교차되는 뮤직비디오의 영상미가 곡의 감성을 극대화한다.'다른 사람을 사랑하고 있어'의 라이브 클립 영상 공개에 앞서 21일 정오에는 이 곡의 가사 티저 이미지, 또 이날 오후 6시에는 릴레이 포토 티저의 대미를 장식하는 '소버'(SObeR) 추가 2종 티저 이미지도 선보여 눈길을 모았다. 수지는 블링블링한 의상과 풍성하고 화려한 헤어, 고혹적인 눈빛을 함께 선보이며 극강의 미모를 뽐내고 있다.4편의 뮤직비디오 공개 및 미국 LA 올로케이션 등 '역대급' 컴백을 준비중인 수지는 이에 맞춰 '다른사람을 사랑하고 있어', '홀리데이'(Feat. DPR LIVE), '잘자 내 몫까지', '소버' 등 뮤직비디오로 선보일 4곡의 콘셉트를 암시하는 포토 티저를 잇따라 선보이면서 팬들과 소통해왔다.수지가 지난해 1월 각종 음원차트 정상을 휩쓴 선공개곡 '행복한 척'과 타이틀곡 'Yes No Maybe'가 포함된 첫 미니앨범 발매 후 1년여만에 내놓는 새 앨범에는 '다른사람을 사랑하고 있어' 외에 타이틀곡 '홀리데이', '소버', '나쁜X', '잘 자 내 몫까지', '서툰 마음', '너는 밤새도록' 등 총 7트랙이 수록된다.수지는 앨범 기획 및 제작 전반에 참여해 자신만의 감성을 담아냈고 특히 '소버'의 작사, '나쁜X'의 작사, 작곡, '너는 밤새도록'의 작사도 하면서 싱어송라이터로서의 재능도 뽐냈다.타이틀곡 '홀리데이'는 제목처럼 휴가가 연상되는 편안하고 나른한 레이드 백 R&B 곡으로 수지가 컴백에 맞춰 새로운 음악 스타일을 선보이는 노래다. 탄탄한 실력으로 인정받고 있는 DPR LIVE의 피처링이 곁들여져 곡에 대한 기대감을 증폭 시키고 있다.