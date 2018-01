[스브스타] 두바이 '분수쇼' 뜨겁게 달군 엑소 노래…현장 분위기 '후끈'

그룹 엑소가 두바이를 뜨겁게 달궜습니다.엑소는 현지시간으로 지난 16일, 두바이 알마니 호텔에서 열린 '두바이 분수쇼(The Dubai Fountain)'에 참석했습니다.이날 분수쇼는 엑소의 노래 '파워(Power)'에 맞춰 장관을 연출했습니다.'파워'의 리듬에 따라 물줄기가 시원하게 뻗어 나가고 화려한 조명이 즐거움을 더하자 환호가 쏟아졌습니다.현지 팬들은 분수쇼 모습을 촬영해 유튜브와 인스타그램 등 SNS에 올리며 뜨거운 분위기를 전했습니다.이날 분수 주변에는 쇼 시작 전부터 수천여 명의 현지 팬이 몰려 엑소의 노래를 합창해 눈길을 끌었습니다.두바이 분수쇼는 세계적인 명성의 쇼로 그동안 마이클 잭슨의 'Thriller', 휘트니 휴스턴의 'I Will Always Love You', 아델의 'Skyfall' 등 세계적인 팝스타의 노래를 음악으로 선정해왔습니다.엑소는 현지 매체와의 인터뷰를 통해 "한국 최초로 두바이 분수쇼 음악으로 선정되어 기쁘고 영광스럽다"며 "'Power'에 맞춰 펼쳐지는 환상적인 분수쇼를 실제로 보니 더욱 장관이었고 감동적이었다. 이번 분수쇼를 통해 저희는 물론 한국의 대중음악과 문화가 중동지역에서도 더 많이 알려지고 사랑받았으면 좋겠다"고 소감을 밝혔습니다.(구성=오기쁨 에디터, 출처=유튜브 'Only_XOXO', SM엔터테인먼트)(SBS 스브스타)