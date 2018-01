선미, '매혹적인 독무' 가시나 안무 넘어서나

선미가 18일 싱글 주인공 ‘주인공’(Heroine) 발매를 앞두고 두번째 신(Scene) 티저를 공개했다.



독보적인 분위기와 음악적 색깔로 사랑 받고 있는 선미는 16일 정오에 신곡 ‘주인공’의 ‘Scene#2’를 공개해 화제를 모으고 있다.



공개된 두번째 티저에는 블루 드레스를 입은 선미가 감각적이고 매혹적인 독무를 펼쳐 이목을 사로잡는다. 이번 티저에는 선미의 몽환적인 보컬이 추가됐다. 세련된 멜로디 라인과 함께 “Show must go on”과 “You must go on”의 가사가 덧붙여지면서 신곡 ‘주인공’에 대한 궁금증을 더하고 있다.



특히 티저 영상 속 유려한 스텝의 독무가 현장에서 즉흥적으로 펼쳐진 선미의 퍼포먼스인 것으로 알려져 대중의 감탄을 자아내고 있다.



선미는 지난 2013년 솔로 앨범 ‘24시간이 모자라’를 발표, 자신만의 독특한 분위기와 완벽한 퍼포먼스를 선보이며 솔로 가수로서의 가능성을 입증했다. 이어 2014년에는 첫 번째 미니앨범 ‘Full Moon’을 발표, 타이틀곡 ‘보름달’이 대성공을 거두며 대세 여자 솔로 가수로서 입지를 굳혔다. 또 지난 8월 발표한 선미의 스페셜 에디션 ‘가시나’는 뮤직비디오 공개 하루 만에 100만뷰 돌파, 발매 이후 주요 음원차트 1위를 석권, ‘인기가요’ 트리플 크라운 달성을 포함해 음악방송 5관왕에 오르는 등 막힘 없는 행보를 보이며 흥행을 이어가고 있다.



선미는 공식 SNS를 통해 신곡 ‘주인공’의 컨텐츠들을 순차 공개하고 있으며 18일 오후 6시에 신곡 ‘주인공’을 공개한다.



