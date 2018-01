여자친구, 아시아 투어 '2월 28일 대만 콘서트로 시작'

여자친구가 대만 콘서트를 시작으로 아시아 투어를 시작한다.



소속사 측은 "걸그룹 여자친구가 2월 28일 대만 첫 단독 콘서트를 시작으로 태국, 홍콩, 싱가포르, 일본 등 아시아 투어에 나선다. 여자친구는 이번 아시아 투어를 통해 K팝 대표 걸그룹으로서 해외 팬들과 소통하며 특별한 추억을 만들 예정이다"라고 전했다.



이로써 지난 6~7일 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 첫 번째 단독 콘서트 'Season Of GFRIEND'를 성황리에 마무리한 여자친구는 한국 콘서트의 열기를 아시아 투어로 그대로 이어가게 됐다. 다채로운 히트곡을 보유한 여자친구는 특유의 파워 청순 퍼포먼스로 채운 무대를 통해 해외 팬들에게 선물 같은 시간을 선사할 것으로 기대를 모은다.



특히, 데뷔 후 첫 아시아 투어에 나서는 여자친구는 국내를 넘어 글로벌한 영향력을 가진 아티스트로 성장한 만큼, 이번 투어를 통해 해외에서의 뜨거운 인기를 다시 한번 확인할 것으로 예상된다.



2015년 1윌 데뷔 앨범 'Season of Glass'로 데뷔한 여자친구는 데뷔곡 '유리구슬'부터 '오늘부터 우리는', '시간을 달려서', '핑거팁', '귀를 기울이면', '여름비'를 연이어 히트시켰다.



여자친구는 2월 28일 대만 신장체육관에서 첫 단독 콘서트 'Season Of GFRIEND'를 시작으로 아시아 투어에 돌입한다.









(SBS funE 이정아 기자)