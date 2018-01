'은퇴 선언' 아무로 나미에, 올타임 베스트 앨범 'Finally' 오늘 국내 발매

일본 톱가수 아무로 나미에의 올타임 베스트 앨범 ‘Finally’(파이널리)가 10일 국내 발매된다.이번 앨범은 1992년부터 2017년까지 아무로 나미에의 25년 가수 활동을 담은 올타임 베스트 앨범이다. 일본에서는 지난해 11월 8일 발매돼 앨범 판매량 200만 장을 돌파함은 물론, 2017년 오리콘 연간 앨범 차트 1위를 차지하는 등 뜨거운 반응을 얻었다.이번 앨범에는 아무로 나미에의 데뷔곡 ‘ミスタ?U.S.A.’(미스터 유에스에이)부터 ‘CAN YOU CELEBRATE?’(캔 유 셀러브레이트), ‘Love Story’(러브 스토리) 등 메가 히트곡, 2016년 NHK 리우데자네이루 패럴림픽 방송 테마송 ‘Hero’(히어로), 지난해 5월 발매된 싱글 ‘Just You and I’(저스트 유 앤드 아이)까지 많은 사랑을 받은 46곡이 담겨 있어 ‘J-POP 여제’ 아무로 나미에의 다채로운 음악 색깔을 만날 수 있다.또 ‘Christmas Wish’(크리스마스 위시)를 비롯해 TBS계 드라마 ‘감옥의 공주님’ 주제가 ‘Showtime’(쇼타임), Hulu CM송 ‘Do It For Love’(두 잇 포 러브), 후지TV계 애니메이션 ‘ONE PIECE’ 주제가 ‘Hope’(호프), 니혼TV ‘NEWS ZERO’ 테마곡 ‘Finally’(파이널리), NTT docomo 25th Anniversary CM송 ‘How do you feel now?’(하우 두 유 필 나우) 등 신곡 6곡을 더한 총 52곡이 수록돼 있다.이번 올타임 베스트 앨범 ‘Finally’는 음원 공개 없이 음반으로만 한정 판매되는 만큼, J-POP 팬들의 높은 관심이 기대된다.<사진>SM엔터테인먼트 제공.(SBS funE 이정아 기자)