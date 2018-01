[청주] 'To Be 이상설', 한국연극 베스트작품상 수상

플레이어 이동시키기 플레이어 닫기

극단 청년극장의 창작 초연 연극인 'To Be 이상설'이 지난달 25일 개최된 한국연극대상에서 2017 한국연극 베스트 작품상을 받았습니다.



'To Be 이상설'은 지난해 순국 100주년을 맞은 보재 이상설 선생의 삶을 되돌아보는 계기를 마련했고, 신구 배우들의 조화와 무대 조명, 영상 활용 면에서 높은 작품성을 인정받았습니다.