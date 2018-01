2PM 우영, 15일 솔로 미니 2집 발표 '깊어진 감성 기대'

2PM 우영이 15일 두 번째 미니앨범 '헤어질 때' 발매를 앞두고 감성 가득한 이미지의 컴백 스케줄러를 공개해 기대감을 고조시키고 있다.



JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 4일 자정 JYP 및 2PM 공식 SNS를 통해 우영의 컴백 스케줄러를 선보였다. 소품과 조명의 빈티지한 연출이 앨범 명 '헤어질 때'와 묘하게 맞아떨어지며 신보에 대한 궁금증을 증폭시킨다.



해당 스케줄러는 5일 트랙리스트를 비롯해 8일 수록곡 'Going Going' 뮤직비디오 선공개, 9일부터 15일까지 이어지는 콘셉트 이미지, 앨범 스포일러, 타이틀곡 뮤직비디오 티저, 앨범 발매 후 라이브 프리미어 등 우영의 컴백과 관련한 다양한 콘텐츠 공개 일정을 담고 있다.



특히 8일 뮤직비디오 선공개 예정인 수록곡 'Going Going'은 우영이 지난해 4월 일본에서 발표한 솔로 미니앨범 'Party Shots'에 실렸던 넘버의 한국어 버전으로 펑키 사운드의 신나는 멜로디가 귀를 사로잡을 전망이다.



이번 앨범은 2012년 첫 번째 미니앨범 '23, Male, Single'을 발표하고 타이틀곡 'Sexy Lady'로 뜨거운 호응을 얻었던 우영이 약 5년 6개월 만에 선보이는 미니앨범이라 더욱 관심이 쏠리고 있다. 오랜만에 발표하는 우영의 새 앨범에 팬들의 기대가 뜨거운 가운데 우영은 이같은 성원에 보답하듯 2월 10~11일 단독 콘서트를 열고 팬들과 만난다.



우영은 지난해 일본에서 발표한 'Party Shots'과 '마다보쿠와...'가 오리콘 정상을 차지하고 11회 공연의 솔로 투어에 이어 13회에 걸친 두 번째 전국 투어도 성료시키며 현지에서 솔로가수로 막강한 영향력을 뽐냈다.



우영의 솔로 미니 2집 '헤어질 때'는 15일 오후 6시에 발매된다.



(SBS funE 이정아 기자)