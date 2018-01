애플 "한국서도 배터리 교체"…"무상도 아니고 할인?"

플레이어 이동시키기 플레이어 닫기

<앵커>



애플이 고객 몰래 아이폰 성능을 떨어뜨렸다는 사실이 밝혀지면서 비난이 쏟아지고 있죠. 애플은 보상대책의 하나로 미국에 이어 국내에서도 오늘(2일)부터 인하된 가격에 배터리를 교체해주겠다고 나섰는데 소비자들 불만은 여전합니다.



김호선 기자입니다.



<기자>



미국에서 아이폰 6와 7 계열 배터리 교체에 들어간 애플이 국내에서도 배터리 교체 신청 접수를 시작했습니다.



애플코리아 측은 각 애플 공인 AS 업체의 휴무가 끝나는 오늘부터 국내에서도 배터리 교체를 인하된 비용에 지원한다고 밝혔습니다.



이에 따라 아이폰6 이상 사용자가 개별 AS 업체를 방문하면 현재 교체비용인 10만 원에서 6만 6천 원이 인하된 3만 4천 원에 배터리를 교체할 수 있습니다.



그러나 애플코리아 홈페이지에는 서비스 개시 시점이 적시되지 않아 국내 소비자에 대한 안내가 무성의하다는 비판이 제기되고 있습니다.



특히 무상 교체가 아닌 교체비용 할인은 소비자들이 입은 피해에 비해 턱없이 부족하다는 지적도 나옵니다.



미국 언론은 한 IT 전문가의 분석을 인용해 아이폰 배터리 교체 원가는 10달러 미만이라고 보도했습니다.



미국에선 이미 1천조 원대 집단소송이 예고된 가운데 국내에서 소송에 참가하겠다는 의사를 밝힌 아이폰 사용자는 24만 명을 넘었습니다.



법무법인들은 인터넷으로 소송 참가자를 모으고 있는데 이달 중순까지 50만 명을 넘어설 것으로 전망하고 있습니다.