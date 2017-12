[취재파일] 물새는 정치·사회적으로 불안정한 지역을 알고 있다?

습지의 역할은 참으로 다양하다. 오염 물질을 깨끗하게 정화 시켜주기도 하고 비가 많이 내릴 때는 물을 가둬 홍수를 막아주기도 한다. 관광객을 끌어모으는 역할도 한다. 특히 온갖 희귀 동물과 식물이 살아가는 생물다양성의 보고다. 때문에 각 지방자치단체뿐 아니라 국가에서도 습지 보존에 온 힘을 쏟고 있다. 국제적으로는 습지를 보전하기 위한 협약까지 만들어 놓고 있다.하지만 세계 곳곳에서 습지가 파괴되고 있고 다양한 생물 또한 생존을 위협받고 있는 것이 현실이다. 습지의 생물다양성을 위협하는 가장 큰 요소는 무엇일까? 기후변화 때문에 습지 생물이 사라지고 있을까? 아니면 급속한 경제성장과 인구증가, 도시나 농업용지 확장, 강수량 변화가 습지 생태계를 파괴하고 있는 것일까? 습지의 생물다양성을 위협하는 가장 큰 요인은 기후변화나 인구증가, 인구집중, 경제발전도 아닌 정치적인 불안정과 비효율적인 통치구조라는 연구결과가 나왔다.영국과 미국 헝가리, 네덜란드, 아르헨티나 등 국제 공동연구팀은 최근 최고의 과학 저널인 '네이처'에 논문을 발표했다(Amano et al., 2017). 연구팀은 1990년부터 2013년까지 전 세계 약 2만 6천 개 습지에서 살아가는 461종 물새의 개체 수 변화를 분석했다. 전 세계 어느 습지에서나 볼 수 있는 물새지만 습지가 파괴될 경우 급격하게 사라질 수 있는 물새의 개체 수 변화를 분석해 습지와 습지의 생물다양성이 어느 정도나 잘 보존되고 있는지 추정한 것이다. 연구팀은 특히 물새의 개체 수 변화와 각각의 지역이나 국가에서 발생하는 각종 폭력 사태, 그 국가의 정치 부패 정도, 국내 총생산, 자연 보존 노력 등과 비교 분석했다. 정치적인 안정과 통치구조 등을 연관시켜 본 것이다.분석결과 서아시아, 중앙아시아, 남미, 사하라사막 남쪽 아프리카 등 상대적으로 정치적으로나 사회적으로 불안하고 통치구조가 비효율적인 지역의 물새 개체 수가 다른 지역에 비해 크게 감소하고 있는 것으로 나타났다. 반면에 유럽 대륙이나 북미지역에서는 개체 수가 잘 보전되고 있는 것으로 나타났다. 정치적으로나 사회적으로 안정된 지역이냐 아니냐가 습지 보전과 생물다양성 보전에 결정적인 요소가 된다는 뜻이다.아래 그림은 1990년에서 2013년 사이 물새의 연평균 개체 수 변화를 나타낸 것이다. 푸른색으로 표시된 지역은 연도별 물새의 개체 수 변화가 크지 않고 지속적으로 유지되는 지역이다. 특히 수치가 1을 넘는 지역은 개체 수가 점점 늘어나는 지역이다. 반대로 붉은색과 노란색으로 표시된 지역은 해가 갈수록 지속적으로 물새가 감소하는 지역을 의미한다. 한 예로 붉은 색으로 표시된 남아프리카 지역의 경우 1990년 이후 물새가 21%나 감소한 것으로 나타났다. 물새의 개체 수 변화는 텃새보다도 철새에서 더 뚜렷한 것이 특징이다(아래 그림 a). 서식지인 습지가 제대로 보전되는 지역은 물새가 늘어나는 반면 습지가 보전되지 않는 지역의 경우 다음 해에는 물새가 찾아오지 않는다는 것이다(그림 참조).물새가 정치적으로나 사회적으로 불안한 지역을 알기라도 하는 것일까? 물새한테 인간이 알지 못하는 특별한 능력이 있는지는 알 수 없다. 하지만 정치적으로나 사회적으로 불안하고 통치구조가 효율적이지 못한 지역이나 나라일수록 물새의 서식지인 습지가 제대로 보전되지 않고 관리 또한 제대로 되지 않는 것만은 확실하다. 사람 살기도 어려운데 어떻게 물새가 사는 습지까지 신경을 써서 보존하고 관리를 할 수 있느냐는 말이 나올 수도 있지만 분명한 것은 물새가 살기 어려운 지역이나 나라는 사람 또한 살기 어렵다. 단순히 경제성장이나 사회발전을 위한 차원을 넘어 인류를 포함한 지구생태계 구성원의 지속적인 생존을 위해서 지구촌의 정치·사회적인 안정과 효율적인 통치구조가 절실한 때가 됐다.<참고문헌>* Tatsuya Amano, Tamas Szekely, Brody Sandel, Szabolcs Nagy, Taej Mundkur, Tom Langendoen, Daniel Blanco, Candan U. Soykan, William J. Sutherland. Successful conservation of global waterbird populations depends on effective governance. Nature, 2017; DOI: 10.1038/nature25139(사진=픽사베이)