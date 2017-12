"故 종현 목소리도"…SM 가수 총출동 'Dear My Family' 발표

SM엔터테인먼트 소속 아티스트들이 ‘STATION’(스테이션) 시즌 2의 아름다운 하모니로 2017년을 마무리한다.



29일 오후 6시, ‘STATION’ 시즌 2의 38번째 곡으로 SM 소속 아티스트들이 함께 부른 ‘Dear My Family’(디어 마이 패밀리)가 각종 음악 사이트를 통해 공개된다. SMTOWN 관련 온라인 채널들을 통해서는 뮤직비디오도 공개된다.



‘Dear My Family’는 2001년 발표된 SM 대표 프로듀서 유영진의 3집 앨범에 수록된 곡으로, 지난해 8월 일본 도쿄돔에서 펼쳐진 ‘SMTOWN LIVE TOUR V IN JAPAN’ 무대에서 강타, 보아, 트랙스, 슈퍼주니어, 소녀시대, 샤이니, f(x), 엑소, 레드벨벳, NCT 등 SM 아티스트들이 함께 선보인 바 있다. 당시 공연 실황을 음원과 뮤직비디오로 담아 이번에 새롭게 공개하는 것.



특히 이번 뮤직비디오에는 공연 현장 비하인드가 담긴 아티스트들의 사진들은 물론, 샤이니 종현의 목소리와 공연 모습을 만날 수 있어 추모의 의미도 담았다. 이번 음원의 수익금은 참여 아티스트들의 뜻을 모아 유니세프에 기부할 계획이다.



한편, ‘STATION’ 시즌 2는 매주 다양한 아티스트, 프로듀서, 작곡가들과의 협업을 통해 완성도 높은 음원 및 콘텐츠를 선보이며 많은 사랑을 받고 있다.



[사진제공=SM엔터테인먼트]



(SBS funE 강선애 기자)