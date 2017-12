서태지가 크리스마스를 맞아 팬들에게 인사를 전했다.서태지는 24일 자신의 공식 홈페이지와 SNS에 장문의 글과 함께 딸의 모습을 담은 동영상을 게재했다.서태지는 "날씨가 엄청 추워졌는데 다들 씩씩하게 잘 지내는지 궁금하네요. 언제나처럼 일 년 중 가장 낭만적인 시간인 크리스마스가 다가왔어요. 이제 연말이라 지난 1년을 돌아보니 2017년도 즐거운 일들이 가득했던 것 같은데요. 특히 우리가 25주년을 맞이해 공연을 준비하고 또 함께했던 그 시간들이 가장 좋았던 것 같아요"라고 말했다.이어 "우리가 못 본 지 3달도 안 됐는데 어째서 벌써 1년은 지난 것 같은 기분이 들까요? 이번 공연은 저도 여러분들도 모두 후유증이 좀 컸던 것 같죠? 이번 공연이 끝나고는 왠지 너무나 아쉬운 마음이 들더라고요. 이렇게 매일 공연하고 여러분 만나면 참 좋으련만...그리되지는 못했죠. 그래도 이번 공연은 25년 간의 우리의 많은 이야기들을 25곡의 노래로 잘 풀어낼 수 있어서 아주 좋았어요"라며 지난 공연에 대해 이야기 했다.서태지는 딸 이야기도 전했다. 서태지는 "요즘은 특별히 근황이라 할 만한 건 없고요. 음악 작업, 25 공연 영상작업, 그리고 여전히 육아에 힘쓰고 있어요. 담이도 무럭무럭 잘 자라고 있고요. 담이는 곧 공룡들을 다시 살려낼 과학자가 될 거라 하니 이제 쥬라기 공원 입장 피케팅을 준비해 둬야할 거에요"라며 딸에 대한 애정을 드러냈다.끝으로 서태지는 "작년 영상이지만 여행 중에 찍은 담 캐럴송 올려요"라며 딸의 모습이 담긴 영상도 깜짝 공개했다.서태지는 16살 연하의 연기자 이은성과 결혼해 2014년 첫 딸을 얻었다.다음은 서태지 글 전문멋진 2017 안녕! 메리 크리스마스~오랜만이예요. 날씨가 엄청 추워졌는데 다들 씩씩하게 잘 지내는지 궁금하네요. 언제나 처럼 일년중 가장 낭만적인~시간인 크리스마스가 다가왔어요. ^ ^이제 연말이라 지난 1년을 돌아보니 2017년도 즐거운 일들이 가득했던 것 같은데요. 특히 우리가 25주년을 맞이하야~공연을 준비하고 또 함께했던 그 시간들이 가장 좋았던 것 같아요. 그런데 우리가 못본지 3달도 안됐는데 어째서 벌써 1년은 지난것 같은 기분이 들까요? ㅎㅎ맞아요 이번 공연은 저도 여러분들도 모두 후유증이 좀 컷었던것 같죠? 이번 공연이 끝나고는 왠지 너무나 아쉬운 마음이 들더라고요. 이렇게 매일 공연하고 여러분 만나면 참 좋으련만...그리되지는 못했죠.그래도 이번 공연은 25년간의 우리의 많은 이야기들을 25곡의 노래로 잘 풀어낼수 있어서 아주 좋았어요. 여러모로 뜻 깊었던 공연 이었지만 무엇보다 25년이 흐른 지금에도 나의 오랜 친구들에게 "아직도 사랑한다고"라는 말을 전할수 있어서 셀레이던 공연이 아니었나 싶군요~하지만 아무리 후유증 들이 있더라도 그 뭐냐...주추따위로 나를 도발 하다니요 ㅎㅎ 분명 "까불지 말라" 경고 했거늘 이젠 전혀 말을 들어먹지를 않는군요;; 그래도 빵빵 터지는 작품들을 선사해주어 고맙게 잘 보았어요. 하지만 너희들의 까불력은 결코 잊지 않을게요. ㅋㅋ나는 요즘은 특별히 근황이라 할 만한 건 없고요 음악작업, 25공연영상작업, 그리고 여전히 육아에 힘쓰고 있어요. 담이도 무럭무럭 잘 자라고 있고요. 담이는 곧 공룡들을 다시 살려낼 과학자가 될거라 하니 이제 쥬라기 공원 입장 피케팅(특별출연 서밴)을 준비해 둬야할거에요. ㅋㅋ우리가 최근엔 매년 한번은 만날 기회가 있어서 좋았는데 이제 드디어 진정한 암흑기가 온 것 같군요. ㅠㅠ 내년엔 어찌될지 모르지만 일단 2018년엔 멋진 25주년 공연 영상을 만날수 있을 테니 기대해줘요.아쉽지만 또 이제 인사할 시간 이네요. 2017년은 뜻깊은 시간 만들 수 있어서 정말 고마웠고요.오늘 모두가 행복한 크리스마스 이브 되길 바랄게요. 그리고 내년에도 2018 WE'LL TAKE IT ALL !! 할수있길~(우추 가사 1,2,3절 도 쫌~ 마스터!!) 그럼 모두들 건강히 잘 지내요. ^ ^요건 작년 영상 이지만 여행 중에 찍은 담 캐럴송 올려요. 긴뿔달린 토끼를 다시 찾은 그때쯤임. ㅋㅋ<사진>서태지 SNS.(SBS funE 이정아 기자)