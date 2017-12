워너원 즉흥 뮤비 촬영 현장, 101초 풀버전 영상 공개 '요절복통'

그룹 워너원의 요절복통 즉흥 뮤직비디오 촬영 현장 모습을 담은 풀버전 영상이 공개됐다.



22일 Mnet ‘Wanna One GO : ZERO BASE(워너원고 : 제로 베이스, 이하 워너원고)’ 측은 본방송을 앞두고 워너원 멤버들의 101초 노컷 영상을 공개했다.



이번 101초 노컷 영상에는 지난 방송에서 김재환이 즉흥적으로 만든 크리스마스 캐럴과 이 노래에 맞춘 멤버들의 뮤직비디오 촬영 현장의 풀버전이 담겨 있다.



감독을 자청한 윤지성은 ‘Beautiful’ 뮤직비디오처럼 원테이크로 찍어보겠다며 자신만만하게 촬영에 나섰다. 노래의 모든 부분은 김재환의 생생한 라이브로 채워졌고, 제멋대로 가사지만 메인보컬에 걸맞게 화려한 기교와 음색을 뽐냈다.



뮤직비디오 출연에 나선 강다니엘과 배진영은 노래에 맞춰 춤을 추고, 박지훈과 라이관린은 연기를 펼치는 등 각자 위치에서 최선을 다했다. 노래의 클라이막스 부분에서는 출연자 모두가 모여 무슨 행동인지 명확히 알 수는 없는 각자의 흥겨움을 표출, 뮤직비디오 촬영을 마무리 했다.



이번 101초 노컷 영상은 뮤직비디오에 등장하는 모든 멤버들의 모습을 풀샷으로 한 눈에 감상할 수 있게 해 더욱 생생한 현장감을 전달한다.



한편, 22일 밤 11시 방송될 ‘워너원고’ 7화에서는 일본 오사카로 떠난 워너원 멤버들의 여행기가 방영된다. 하성운, 황민현, 이대휘는 고기 먹방, 온천 목욕, 쇼핑 등 다양한 일정을 소화하며 일본 여행을 만끽하고, 이들 모르게 일본으로 뒤따라 온 워너원 멤버들이 준비한 깜짝 카메라 현장도 공개된다.



(SBS funE 강선애 기자)