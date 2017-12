태연 공연 주관사 "콘서트 예정대로 진행"

태연이 예정대로 콘서트를 진행한다.



21일 공연 주관사에 따르면 태연은 22일부터 24일까지 3일간 서울 경희대학교 평화의전당에서 'TAEYEON SPECIAL LIVE-The Magic of Christmas Time'(태연 스페셜 라이브-더 매직 오브 크리스마스 타임)을 연다.



지난 18일 오후 그룹 샤이니 멤버 종현이 갑작스럽게 세상을 떠나며 슬픔에 빠진 태연인 만큼 콘서트 일정에 변동이 생기는 게 아니냐는 예상을 했다. 하지만 태연은 콘서트 일정은 변동 없이 소화할 예정이다. 팬들과의 약속을 지키기 위해 무대에 선다.



공연 주관사 관계자는 21일 오후 "공연 진행과 관련해 변동 사항을 전달받은 바 없다. 따라서 공연은 예정된 스케줄대로 진행될 것이다"라고 밝혔다.



태연은 21일 오전 진행된 종현의 발인식에도 참석해 고인이 가는 길을 함께 했다. 태연은 종현과 '론리'라는 곡도 함께 불렀다. 이 곡은 역주행 끝에 현재 음원차트 1위를 기록 중이다.



태연은 지난 8일 겨울 앨범 'This Christmas Winter is Coming'(디스 크리스마스 윈터 이즈 커밍)을 발매했다.



(SBS funE 이정아 기자)